“Intemperie” di Benito Zambrano su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 “Intemperie” di Benito Zambrano, un film drammatico ambientato nell’Andalusia degli anni ’40: ecco la trama

Martedì 2 maggio, alle 21:20, Rai4 propone in prima visione assoluta il film “Intemperie” del regista Benito Zambrano, una co-produzione spagnola e portoghese, ambientata in Andalusia, nel 1946. La Guerra Civile è finita da anni, ma le aree interne della Spagna sono dominate ancora da povertà e sfruttamento. Per sottrarsi al potere di un latifondista locale per il quale i suoi genitori lavorano come braccianti, un bambino si dà alla fuga, attraversando territori aridi e inospitali. Braccato da uomini armati intenzionati a dargli una punizione esemplare, il ragazzino incontra un reduce che ha conosciuto gli orrori della guerra e che ora vive facendo il pastore. Tra i due nasce un’imprevista alleanza contro i temuti sgherri.

Tratto dall’omonimo romanzo di Jesús Carrasco, “Intemperie” è un crudo ritratto della Spagna al tempo della dittatura di Francisco Franco, raccontata, con respiro epico, dalla prospettiva di un piccolo ribelle che, deciso a fuggire da un destino di fame e violenza, si imbarca in un’avventura decisamente troppo grande per la sua giovane età. Strutturato come un dramma avventuroso di sopravvivenza, “Intemperie” si avvale dei paesaggi e delle atmosfere western della provincia andalusa di Granada, perfette nella rievocazione del contesto storico in cui si svolge la storia. La regia è di Benito Zambrano, già regista del cult Solas, mentre nel cast troviamo il giovane Jaime López affiancato dal tre volte Premio Goya Luis Tosar.