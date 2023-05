Francesco Mancuso in libreria con “I monti negati”

Il giovane avvocato Nicola Piccoli, trasferitosi a Genova dalla Calabria per incominciare una nuova vita, si trova coinvolto nell’indagine legata alla misteriosa sparizione di una donna dal piccolo paesino appenninico di Tonno. Quel minuscolo scrigno di meraviglie situato alle spalle della città di Genova è il luogo dove Nicola Piccoli ha deciso di vivere, guidato dalle suggestioni alle quali lui, calabrese di montagna, non ha saputo resistere.

All’interno del romanzo, le atmosfere classiche del genere giallo si fondono con il racconto della quotidianità di un mondo ancestrale che, ogni giorno, tra scomodità e fatiche dovute alla distanza dai grandi centri, è comunque in grado di regalare momenti di puro incanto. La vicenda della donna scomparsa condurrà il Piccoli ad imbattersi in un lutto doloroso e soprattutto a vedere traditi alcuni punti saldi che lo avevano sostenuto nella sua seconda vita a Genova.

Giorno dopo giorno, la ricerca di Agata Banchero, la donna scomparsa, lo porterà ad intrecciare la sua seconda vita da emigrante, fondamentalmente fortunato, con l’emigrazione faticosa, e non sempre dorata, delle tante vite che dall’entroterra ligure avevano cercato una sorte più propizia nelle Americhe.

Il giovane avvocato Piccoli ha tante anime, spesso contraddittorie: una segreta e oscura, una curiosa che lo porterà a dare un contributo decisivo alle indagini attraverso la sistematica risoluzione di enigmi, e una romantica che lo vedrà coinvolto nella storia con una brillante donna dai contorni indecifrabili.

Francesco Mancuso nasce a Genova nel 1975, oggi vive nel Comune di Valbrevenna.

Si è laureato in giurisprudenza negli anni 2000, con laurea magistrale, presso l’Università degli Studi di Genova. Nel 2019 ha consegui-to un Master di secondo livello in Criminologia Clinica.

Dopo i due anni di pratica forense ha deciso di dedicarsi all’insegnamento nelle scuole e oggi lavora presso l’I.C. Serra Riccò e Sant’Olcese.

Nel 2020 un suo racconto per ragazzi: “Martino, il cavaliere degli uccelli” è stato pubblicato nel libro “Il mostro con gli occhi Rossi”, sempre nello stesso anno, all’interno della raccolta “Natale a Genova”, è stato pubblicato il suo racconto “Incontrarsi nella via Aurea” e nel 2021, ancora all’interno della medesima raccolta è comparso il suo racconto “L’inganno”.