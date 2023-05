Campi Flegrei: a Napoli il workshop internazionale dei vulcanologi

Dal 2 al 5 maggio 2023 Napoli sarà la sede del workshop ‘Genesis and dynamics of large calderas: Campi Flegrei and Campanian Plain’ organizzato dall’INGV

Dal 2 al 5 maggio 2023 Napoli sarà la sede del workshop ‘Genesis and dynamics of large calderas: Campi Flegrei and Campanian Plain’, organizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), IAVCEI (International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth Interiors), ECORD-IODP (The European Consortium for Ocean Research Drilling, International Ocean Discovery Program), ICDP (International Continental Drilling Program) e CNR-ISMAR (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze Marine).

I vulcanologi si confronteranno sugli studi più recenti sulle caldere e sulle loro eruzioni, anche con un focus sui Campi Flegrei e i suoi fenomeni bradisismici, considerando l’Ignimbrite Campana ovvero l’eruzione esplosiva conosciuta più violenta avvenuta nel Mediterraneo circa 40.000 anni fa.

Saranno presenti, di persona o da remoto, alcuni tra i maggiori vulcanologi al mondo tra cui Chris Newhall, esperto in previsioni vulcaniche.

Riunire a Napoli i vulcanologi internazionali servirà per approfondire a più voci i fenomeni bradisismici, comparando quanto accade ai Campi Flegrei con gli analoghi vulcani in altre parti del mondo che producono ignimbrite.

Il workshop, inoltre, sarà l’occasione per elaborare il piano di un progetto di ricerca internazionale sulla caldera dei Campi Flegrei e sull’Ignimbrite Campana, attraverso studi crostali dettagliati.