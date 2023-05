Rilassanti muscolari e FANS efficaci per la lombalgia acura

Rilassanti muscolari e farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) hanno migliorato efficacemente i sintomi della lombalgia acuta dopo 1 settimana di trattamento

La lombalgia acuta (LBP) rimane una causa comune di disabilità in tutto il mondo, con un elevato carico socioeconomico, scrivono Alice Baroncini, dell’Ospedale Universitario RWTH, Aachen, Germania, e colleghi.

I ricercatori hanno identificato 18 studi per un totale di 3478 pazienti con lombalgia acuta di durata inferiore a 12 settimane. Hanno selezionato studi che hanno valutato solo la colonna lombare e sono stati esclusi gli studi coinvolgenti gli oppioidi. L’età media dei pazienti in tutti gli studi era di 42,5 anni e il 54% erano donne. La durata media dei sintomi prima del trattamento era di 15,1 giorni.

Nel complesso, i miorilassanti e i FANS hanno dimostrato efficacia nel ridurre il dolore e la disabilità nei pazienti con LBP acuta dopo circa 1 settimana di utilizzo.

Inoltre, studi su una combinazione di FANS e paracetamolo hanno mostrato un miglioramento maggiore rispetto ai soli FANS, ma il paracetamolo da solo non ha avuto un impatto significativo sull’ LBP.

I ricercatori hanno spiegato che “La maggior parte dei pazienti con lombalgia acuta sperimenta un recupero spontaneo e una riduzione dei sintomi; quindi, il reale impatto della maggior parte dei farmaci è incerto. La mancanza di un effetto placebo negli studi selezionati rafforza l’ipotesi che i farmaci non oppioidi migliorino i sintomi della LBP”.

Tuttavia, “Mentre questo lavoro si concentra solo sulla gestione farmacologica dell’LBP acuto, è fondamentale sottolineare che l’uso di farmaci dovrebbe sempre essere una strategia di seconda linea una volta che altre terapie non farmacologiche e non invasive si sono rivelate insufficienti”, scrivono i ricercatori.

I risultati dello studio erano limitati da diversi fattori, tra cui l’incapacità di distinguere tra diverse classi di FANS, l’incapacità di condurre una sottoanalisi del miglior farmaco o protocollo di trattamento per una data classe di farmaci e il breve periodo di follow-up per gli studi inclusi, fanno notare i ricercatori.

Sono necessarie ulteriori ricerche per affrontare gli effetti di diversi farmaci sulla recidiva di LBP, aggiungono.

Tuttavia, i risultati supportano l’attuale opinione secondo cui i FANS possono essere efficacemente utilizzati per l’LBP, rafforzata dal gran numero di studi e dal rischio relativamente basso di parzialità, concludono i ricercatori.

L’attuale studio affronta una causa comune di morbilità tra i pazienti e mette in evidenza le alternative agli analgesici oppioidi per la sua gestione, ha detto in un’intervista Suman Pal, specialista in medicina ospedaliera presso l’Università del New Mexico.

Pal ha detto di non essere sorpreso dai risultati. “I risultati dello studio rispecchiano gli studi precedenti. Tuttavia, la mancanza di beneficio del solo paracetamolo deve essere evidenziata come importante per la pratica clinica”.

Un messaggio chiave per i medici è il ruolo dei FANS nell’ LBP: “I FANS, da soli o in combinazione con paracetamolo o miorilassanti, possono essere una terapia efficace per pazienti selezionati con mal di schiena acuto”. Tuttavia, “sono necessarie ulteriori ricerche per identificare meglio quali pazienti trarrebbero i maggiori benefici da questo approccio”, ha affermato.

Sono necessarie ulteriori prove per comprendere meglio la durata appropriata della terapia, dato il potenziale di effetti avversi con l’uso cronico di FANS, ha sottolioneato Pal.

Riferimenti

Alice Baroncini et al., Nonopioid pharmacological management of acute low back pain: A level I of evidence systematic review JOrthop Res. 2023 Feb 22.

