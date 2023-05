Lamante in radio e in digitale con la canzone “Mitra”

Lamante debutta con “Mitra”, brano scritto con Francesco Cianciola che ne ha curato anche la produzione con Marco Ravelli

“MITRA” è il debut single del progetto “lamante”, disponibile in digital e radio al link: https://ingrv.es/mitra-rw9-u . Il brano scritto con Francesco Cianciola (Elodie, Ermal Meta) che ne ha curato anche la produzione con Marco Ravelli (pinguini tattici nucleari ecc).

Il brano, distribuito da INgrooves Music Group/Universal Music, è un invito a capovolgere il paradigma che vede la donna come oggetto di desiderio sessuale e vuole sottolineare il fatto che il desiderio delle donne debba essere considerato e accettato senza alcun tipo di riserva e/o bigottismo mettendo al comando l’essere femminile.

Il brano nasce grazie ad un processo di crescita personale, in seguito ad esperienze passate, che ha portato l’artista a non sentirsi più vittima, agli occhi degli altri, del proprio desiderio sessuale e della propria femminilità; per questo, “Mitra” è un messaggio di rinascita e dell’accettazione di sé che viene mandato dall’artista a tutte le donne. Accettare se stessi e il proprio corpo può essere più facile a dirsi che a farsi specialmente con i continui standard di perfezione fisica che vediamo giornalmente sui social media e in tv.

Il brano è caratterizzato da Influenze musicali hip-pop, rap e trap.

lamante è il progetto di Mariantonella Fazi, studia canto sin da giovanissima presso l’accademia di Luca Pitteri e partecipa a diversi eventi live tra cui il “RDS Music Marathon” a Milano. Ha partecipato a eventi radiofonici in “Radio RCS” di Rovigo e “Radio Sound City” di Bari con la partecipazione di Daniela Desideri. Attualmente sta conseguendo la laurea “Bachelor of Arts” in “Commercial Music” indirizzo dell’University of the West of Scotland e lavorando ai brani suo primo ep.