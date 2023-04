Previsioni meteo 30 aprile 2023: arrivano le piogge

Le previsioni meteo di oggi, domenica 30 aprile 2023: maltempo sulle regioni del Nord e a seguire anche al Centro per l’arrivo di una perturbazione

Ultime ore del mese di aprile con condizioni meteo all’insegna dell’instabilità dopo il cedimento dell’anticiclone che ci ha tenuto compagnia per gran parte della settimana, Nella giornata di oggi l’arrivo di una saccatura dall’Atlantico e anche l’ingresso di una piccola goccia d’aria fredda in quota. Condizioni meteo in peggioramento soprattutto al Nord con acquazzoni e temporali diffusi, localmente anche intensi, fenomeni in arrivo anche sulle zone interne del Centro-Sud. Goccia fredda che poi nei primi giorni di maggio potrebbe muoversi sul Mediterraneo centrale dispensando temporali e un generale calo termico.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 30aprile 2023.

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con deboli piogge al Nord-Ovest e sull’arco alpino, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile sui medesimi settori con temporali localmente intensi tra Liguria e Piemonte. In serata si rinnovano condizioni di maltempo specie su Piemonte, Liguria e settori alpini, più asciutto ma con molte nuvole altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni con deboli piogge su Toscana e Lazio, più asciutto altrove. Al pomeriggio piogge e acquazzoni sparsi sui settori tirrenici, asciutto lungo l’Adriatico con cieli nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle coste Tirreniche, cieli coperti altrove. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con locali piogge su Campania, Basilicata e Isole Maggiori. Al pomeriggio condizioni di tempo instabile con molte nuvole associate a piogge di debole o moderata intensità su tutte le regioni, fenomeni più intensi sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo su Campania, Molise, Basilicata e Calabria; variabilità asciutta altrove. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .