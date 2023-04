Chiara Taormina in libreria con “Cammy e il cristallo dell’oceano”

Disponibile nelle librerie e online sugli store digitali il nuovo romanzo di Chiara Taormina, intitolato “Cammy e il cristallo dell’oceano”

Ritornano il cammello Cammy e Arsùra in una nuova avventura che prende il nome di: “Cammy e il cristallo dell’oceano” scritto per noi dall’autrice Chiara Taormina. Anche in questa nuova avventura la scrittrice tratta di tematiche sensibili e consone alla società, come per esempio: la solidarietà, l’amicizia, la collaborazione e la tematica dell’inquinamento della natura, incentrato sul mare. I protagonisti, anche in questo caso, come le precedenti avventure sono due cammelli di specie rare, che, una volta giunti a casa, pensano di poter trascorrere un po’ di tempo in tranquillità, ma non è così. Giunge, da un lungo viaggio, un’Alpaca Desin che ha bisogno di aiuto: un oggetto misterioso, dalle sembianze di uno specchio e contenente un segreto ha stregato il suo pastore. I due cammelli accettano subito di aiutare la forestiera, grazie al loro spirito di collaborazione e d’amicizia, non si perdono di coraggio. Non sanno però, che, il viaggio sarà ricco di colpi di scena e suspense. Riusciranno a scoprire il segreto che si cela dietro lo specchio? Un bel libro che cattura l’attenzione e la curiosità dei lettori sin dalle prime pagine. Un romanzo che non è dedicato solo a un target ben specifico, anzi, credo che possa rivelarsi utile a tutti noi appassionati di libri. Grazie alle tematiche che vengono trattate, l’autrice, riesce a tenere incollati i lettori suscitando curiosità e voglia di scoprire l’andamento dell’avventura di questi due protagonisti. L’episodio si basa molto sulla tematica dell’amicizia, ma, anche su quella dell’inquinamento, in particolar modo l’elemento che viene menzionato è quello del mare. I capitoli del romanzo non sono eccessivamente lunghi e si leggono davvero in maniera semplice, grazie, all’utilizzo di uno stile fluido e carico di dettagli e descrizioni ben delineate sia dei luoghi che dei personaggi!

“L’aria sul monte si fece gelida, le nubi si addensarono: la battaglia sembrava imminente”

Autore: Chiara Taormina

Pagine: 60

Editore: Il Ciliegio edizioni

Formato: brossura

Genere: libri per ragazzi

Anno di pubblicazione: 2022