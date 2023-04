Vacanza in villa: 5 proposte per un soggiorno da sogno in Umbria e Toscana

Ampi spazi, tanto verde, una piscina e la possibilità di coniugare relax, convivialità ed esperienze: un mix perfetto per chi sceglie di affittare una villa o un casale in Umbria e Toscana

Il soggiorno in un casale dal sapore autentico o in una villa vista mare è sempre più richiesto dalla clientela italiana e da quella internazionale. Lo confermano i dati, le previsioni e i tour operator, come Great Stays www.greatstays.it, specializzato in ricettività ed esperienze turistiche in casali e ville di prestigio in Umbria e Toscana.

Sarà un 2023 in forte crescita per il turismo, in particolare per Umbria e Toscana, con i soggiorni in ville, borghi e casali sempre più richiesti, insieme alla possibilità di vivere esperienze sul territorio. Secondo la nota previsionale “Tourism Forecast 2023” dell’Istituto Demoskopika, per la Toscana si prevedono 49,8 milioni di presenze (+13,4% rispetto al 2022) con 14 milioni di arrivi (+13,5%), mentre per l’Umbria sono attese presenze per 6,4 milioni (+10%) e 2,6 milioni di arrivi (+13,5%).

Cosa ricercano i turisti che ogni anno trascorrono le proprie vacanze in Italia? Sempre più cercano la sostenibilità, una vacanza a basso impatto ambientale, in cui il territorio viene rispettato, valorizzato e scoperto. Come in questo casale con piscina termale: https://www.greatstays.it/it/affitto-ville-di-campagna-in-val-dorcia-san-casciano-dei-bagni-podere-acqua-calda-40198.html

Spesso si va in vacanza anche senza rinunciare al lavoro. Fra i trend in ascesa c’è quello dell’ “holiday working”. La pandemia ha sdoganato lo smart working ed oggi per molti il Workation, ovvero il viaggiare senza rinunciare al lavoro, è una realtà, che può essere vissuta ad esempio in questo casale nella campagna toscana https://www.greatstays.it/it/affitto-ville-di-campagna-in-toscana-cetona-podere-i-poggi-38593.html

Fra i trend in ascesa, oltre all’enoturismo, c’è tutto il “comparto del gusto” e quello “esperenziale”, con richiesta di orti a km zero, chef a domicilio, cooking class e degustazioni. Un soggiorno presso https://www.greatstays.it/it/affitto-ville-di-campagna-in-lago-trasimeno-paciano-il-giardino-38334.html

C’è poi una parte di viaggiatori (i più giovani) che sceglie una struttura attratti dal suo design o

Dal suo essere“instagrammabile”. Come ad esempio questa splendida villa sull’Argentario: https://www.greatstays.it/it/affitto-ville-fronte-mare-in-argentario-porto-ercole-villa-lavanda-39496.html

In Umbria e Toscana si va alla scoperta di borghi, sapori e cultura, e quest’anno lo si può fare anche sulle tracce dei due grandi Maestri della pittura italiana rinascimentale, Signorelli e Perugino. In questo anno in cui ricorrono i 500 dalla loro morte sono tante le iniziative e gli eventi nati per celebrare i tesori artistici e i luoghi stessi.

Si può vivere un’esperienza autentica proprio nelle campagne attorno a Città della Pieve, paese natale del Perugino, soggiornando in questa dimora: https://www.greatstays.it/it/affitto-ville-di-campagna-in-umbria-monteleone-dorvieto-podere-calcina-39712.html

Dalle coste dell’Argentario alle colline dell’Umbria, sul sito www.greatstays.it è possibile trovare la proprietà più adatta alle proprie esigenze, in cui trascorrere una vacanza da sogno.