Turismo estetico e sicurezza sul lavoro a “Mi Manda RaiTre”

Stamani su Rai 3 torna l’appuntamento con la trasmissione “Mi Manda RaiTre”: si parlerà di turismo “estetico” e della sicurezza dei lavoratori della logistica

Solo nel 2020 sono stati più di 350 mila gli italiani che si sono rivolti per cure e trattamenti di chirurgia estetica a strutture sanitarie estere; esistono dei pacchetti simili a quelli per le vacanze, comprensivi di volo, hotel e trattamenti; si va in Turchia per i capelli, in Slovenia per i denti, in Tunisia per il seno, a costi sensibilmente minori di quelli che si affronterebbero in Italia. Ma risparmiare per interventi spesso invasivi può portare anche a gravi rischi per la salute.

Rider e corrieri, in maniera cospicua durante la pandemia, sono diventate figure di riferimento per molti cittadini che si affidano al commercio online: un settore, quello della logistica, in cui si registrano più di 600 mila incidenti l’anno, causati spesso dalla necessità di essere veloci nella consegna dei pacchi: come garantire la sicurezza ai lavoratori di questo settore?

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Roberto Ciufoli, attore; Roberto Bracaglia, vicepresidente AICPE – Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica; Vincenzo Gambino, Consiglio Direttivo S.I.T.R.I – Società Italiana di Tricologia; Ivana Veronese, dirigente sindacale UIL; Luigi Grella, musicista ed ex corriere.