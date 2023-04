Su Rai 1 “Sentieri – La strada giusta” alla scoperta della Via Vandelli

Nel primo pomeriggio su Rai 1 il programma “Sentieri – La strada giusta” sarà in Toscana alla scoperta della via Vandelli

Un viaggio in Toscana, lungo la via Vandelli, è la destinazione di “Sentieri – La strada giusta”, in onda sabato 29 aprile alle 14 su Rai 1 e Rai Italia, con Lino Zani, Margherita Granbassi e Giulia Capocchi. Si passerà lungo la leggendaria strada del Ducato Estense, a San Pellegrino in Alpe. Poi, a Resceto, in cammino dalla Finestra Vandelli al rifugio Cai Nello Conti. Quindi fino al ponte della Villetta, per un incontro con i bikers e con i ragazzi di un gruppo folclorico locale.

Il viaggio proseguirà da Poggio a Isola di Roccalberti per un focus sulla fruizione e la percorribilità della via Vandelli. Poi, a Pian della Fioba, dove in un piccolo lago di acqua piovana, creatosi sul fondo di un pozzo estrattivo di una cava, è nato un ecosistema unico a livello mondiale. Si passerà quindi a Resceto, lungo uno dei tratti più spettacolari della via Vandelli, con un gruppo di volontari alla scoperta del minuzioso e paziente lavoro di restauro dei muretti a secco.

A Pian della Fioba, ad un’altitudine di 900 metri, si andrà a scoprire il fascino dell’orto botanico Pellegrini-Ansaldi, istituito nel 1966 per la salvaguardia della flora endemica delle Alpi Apuane, tre ettari di estensione, un prezioso scrigno di biodiversità. Infine, si arriverà a Massa, in una suggestiva piazza circondata su tre lati da melaranci piantati nel 1819.