Nelle librerie “Mani in Extasy” di Chiara Domeniconi

In libreria “Mani in Extasy” di Chiara Domeniconi, che si esprime in questa Opera decisamente eclettica e sui generis, fuori per la collana SOMNIA di SBS Edizioni

Inaugura la collana Somnia la giovane Casa Editrice, SBS Comunicazione di Roma con il nuovo libro della scrittrice, ormai ben emersa, Chiara Domeniconi, è un piccolo gioiello stilistico. Ora vede il suo lancio definitivo accompagnato dal booktrailer disponibile sul canale YouTube dell’Editore, creato dal gruppo SBS con la collaborazione (voce) di Raffaella Fiumi attrice, per il Teatro San Leonardo di Viterbo.

Misura 14×21 centimetri, cucitura in filorefe, pagine interne in avorio da 100 grammi e alette laterali, per garantire una linea di prodotti decisamente di altissima qualità. Il contenuto è entusiasmante, una selezione delle opere migliori della Domeniconi, alcune scritte nel tempo, altre create appositamente per Mani in extasy.

“Conosco Chiara da tempo, è tra le perle della mia agenzia di promozione, SBS Comunicazione, con il suo libro di maggior successo Come un chiodo nella carne (Argentodorato), da oltre un anno e abbiamo raggiunto traguardi straordinari. Con Mani in extasy esce l’altro aspetto della scrittrice. La profonda e viscerale passione per la scrittura, l’amore sconfinato per la vita, la fiducia oltre ogni paura. La speranza oltre il più tragico dolore”. Così Sheyla Bobba, editore e alla guida del gruppo SBS. “Le mani sono la base, per Chiara, della costruzione, della progettualità, del fare. Ed è così che vuole essere, propositiva, energica: viva. Dalla copertina al titolo: tutto è una provocazione per ottenere reazioni, schegge di coraggio”.

ISBN: 9791281157064

Formato: 14×21

Stampa: bianco e nero

Pagine totali: 62

Interno: avorio 100gr

Copertina: patinata opaca 300gr

Plastificazione: plastificazione opaca

Rilegatura: cucito filorefe