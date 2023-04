Il film “Guarda il cielo” su Rai Storia: ecco la trama

Come conciliare lavoro e vita privata? È il filo rosso che collega tre storie di donne, ambientate in epoche diverse, in “Guarda il cielo (Stella, Sonia, Silvia)”, di Piergiorgio Gay, in onda sabato 29 aprile alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Nel cast, Sandra Ceccarelli, Paolo Pierobon, Antonio Latella, Denis Fasolo, Margareta Von Krauss, Lina Bernardi, Raffaele Fallica, Giuseppe Battiston, Antonio Catania. Si inizia con Stella, contadina nata negli anni ’40, che lavora duramente per acquistare un pezzo di terra ma che, per le continue gravidanze, non riesce a realizzare il suo sogno.

Primi anni ’70, Milano: qui si svolge la storia di Sonia, laureanda milanese che vince una borsa di studio a Roma ed è costretta a rimandare la data delle nozze e di conseguenza litiga col fidanzato.

La terza storia, ambientata negli anni ’90, è quella di Silvia, un’operatrice telefonica di una ditta che vende per corrispondenza in cui è impiegato anche suo marito come caporeparto: la diversa visione dei problemi sindacali e occupazionali crea continue tensioni tra loro.