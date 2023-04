Trattativa Stato-Mafia: confermate assoluzioni degli ex vertici del Ros e Dell’Utri

Trattativa Stato-Mafia, la Cassazione conferma le assoluzioni degli ex vertici del Ros e Dell’Utri. Annullata senza rinvio la sentenza di appello pronunciata a Palermo nel settembre del 2021

Assoluzione confermata in Cassazione per gli ex ufficiali del Ros dei carabinieri Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno nel processo sulla cosiddetta ‘trattativa’ Stato-mafia.

I supremi giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di appello che era stata pronunciata a Palermo nel settembre del 2021. Assoluzione confermata anche per l’ex senatore Marcello Dell’Utri.

RONZULLI (FI): SENTENZA RESTITUISCE ONORE MA NON RIPAGA ANNI DI GOGNA

“Di fronte all’assoluzione definitiva degli imputati nel processo sulla fantomatica trattativa Stato-mafia, non possiamo che avere una duplice reazione. Grande gioia e soddisfazione, perché è stata riconosciuta l’innocenza del senatore Dell’Utri, degli ex generali del Ros dei carabinieri, Mori e Subranni, e dell’ex ufficiale De Donno. Servitori dello Stato dei quali non abbiamo mai dubitato l’integrità e la correttezza. Una sentenza, tuttavia, che se da una parte restituisce l’onore, agli uomini e all’Arma dei carabinieri, che un’inchiesta dissennata aveva cercato di deturpare, dall’altra non può mai ripagare anni e anni di gogna giudiziaria, un tormento che ha coinvolto non solo gli imputati ma anche le loro famiglie”. Così, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli come riferisce la Dire (www.dire.it).