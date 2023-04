Su Rai 2 in onda altri due episodi di “The Good Doctor”: la trama

Torna la sesta stagione di “The Good Doctor” su Rai 2, venerdì 28 aprile alle 21.20, con due episodi in prima visione assoluta: ecco la trama

Prosegue la sesta stagione di “The Good Doctor” su Rai 2, venerdì 28 aprile alle 21.20, con due episodi in prima visione assoluta in cui il geniale dottor Shaun Murphy, affetto da autismo e dalla sindrome di Savant, continua ad usare le sue straordinarie capacità mediche per guarire e salvare persone presso il St. Bonaventure Hospital. Nell’episodio “Cemento fresco” a casa dei novelli sposi, Shaun e Lea, sembra andare tutto per il meglio, anche se le manie del dottore cominciano a creare qualche tensione in Lea. La dottoressa Lim vuole invece revisionare il rapporto sull’intervento chirurgico, eseguito da Shaun, che l’ha costretta sulla sedia a rotelle.

Quando capisce che il dottor Murphy ha cambiato il tipo di operazione all’ultimo momento cerca in Glassmann un alleato. Intanto una paziente di Shaun, che lavora come terapista di coppia, non mancherà di dare al medico qualche consiglio utile per la tenuta e la buona riuscita del suo matrimonio. Nell’episodio successivo, “Scheggia impazzita”, il dottor Murphy deve salvare il braccio di un paziente ferito con un frammento di un proiettile inesploso. I postumi dell’intervento sulla dottoressa Lim continuano a minare i rapporti all’interno dell’equipe di medici: Glassman accusa Shaun di aver portato alla paralisi la collega, ma il “bravo dottore” in una delle sue visioni ha forse trovato un modo per curarla.

Nel cast Freddie Highmore, Christina Chang, Hill Harper, Richard Shiff, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee e Paige Spara.