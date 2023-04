Misto Turchese online con il video di “Tra il bene e il male”

È fuori il video di “Tra il bene e il male” il singolo con cui Misto Turchese lancia il suo nuovo album “Frammenti 20-21” già disponibile in radio e in digitale (Incisi Records)

È fuori il video di “Tra il bene e il male” il singolo con cui Misto Turchese lancia il suo nuovo album “Frammenti 20-21” già disponibile in radio e in digitale(Incisi Records).

“Tra il bene e il male” è un brano dalle sonorità pop-rock più classiche, che si sofferma sull’eterno dilemma e la continua lotta, nell’affrontare le insidie e le regole del mondo che noi tutti ci siamo dettate, nascendo dal bisogno, oggi più che mai, di lasciarci dietro le spalle le problematiche che questa società ci impone.

“Questo brano per me è un richiamo al bisogno di coraggio, di riscatto e soprattutto al cercare di riscoprire e riappropriarci delle piccole cose, quelle piccole cose che ci fanno sentire importanti e vivi, riportandoci nuovamente a sperare e – afferma Misto Turchese – vuole attirare l’attenzione sul come sentirsi essere umano, non più complice, restando sempre vigile per non cadere nelle trappole disseminate sul cammino verso il centro della vita.”

Qui il video: https://youtu.be/aWl2nSJjmgQ

«Il videoclip è un’esperienza coinvolgente che unisce immagini inedite degli stati della California, Arizona, Utah, Colorado e della città di New York degli anni ’90 a immagini girate oggi su un palco utilizzando la tecnologia di ripresa di allora per catturare quell’atmosfera del rock’n’roll, donando al video un tocco vintage, e per fondere perfettamente le clip d’epoca con quelle girate oggi sul palco – afferma il regista Manuel Guaglianone – il tutto accompagnato dalla voce di Misto Turchese, che canta parole di speranza, di coraggio e di riscatto. Il risultato è un’esperienza multisensoriale che coinvolge gli spettatori in un viaggio musicale e visivo attraverso l’America di quel periodo, creando un’atmosfera unica che difficilmente sarà dimenticata.»

“Frammenti 20-21”, primo concept album di Misto Turchese, cerca di descrivere molti degli stati d’animo dell’IO, del proprio riscoprirsi e sentirsi essere umano, tracciando una linea tra il cielo e la terra, mostrando la via d’unione tra gli affetti, le comprensioni, le debolezze, i conflitti e gli inganni che fanno parte del nostro intimo, di noi stessi, del nostro vivere.

Questa la tracklist dell’album: “Dolce e leggero”, “Fiore nel deserto”, “Tra la finzione e la realtà”, Dove sei”, Siamo lacrime cadute”, Tra il bene e il male”, “Il domani tra di noi”, “Un giorno per te”, “Io credo in te”, “Domani e sempre” e “Tutto cadrà”.

Misto Turchese, all’anagrafe Ferdinando Di Marco, conosciuto come “Nando” nasce nella città di Atri, ma trascorre la sua vita sin dall’infanzia nella vicina Silvi, cittadina balneare, situata lungo la costa adriatica nella provincia di Teramo. Cresce in una famiglia del ceto medio, primo di tre figli, si appassiona all’ascolto della musica e inizia a suonare la chitarra a dodici anni. Sin da subito prende lezioni da un insegnante del posto e inizia a formare i primi gruppi musicali con amici di scuola, esorcizzando così la noia dei lunghi periodi invernali come spesso accade nelle cittadine di periferia. Dopo il diploma di scuola media superiore decide di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza che abbandona dopo due anni per il forte richiamo che ha su di lui la musica, riprendendo gli studi della chitarra, dedicandosi alla composizione e militando anche in diverse band di Blues. Successivamente decide di inserirsi nell’imprenditoria dello strumento musicale aprendo il suo primo store, senza mai tralasciare l’attività live. A giugno 2022 lancia il singolo “Io credo in te”. A febbraio 2023 pubblica, con Incisi Records, il suo primo concept album “Frammenti 20 21”, lanciando in radio “Tra il bene e il male”.

Misto Turchese è anche su Instagram Facebook YouTube