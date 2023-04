Luna Palumbo in radio con la canzone “Batticuore”

“BATTICUORE” è il nuovo singolo di LUNA PALUMBO, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Smilax Publishing



Luna Palumbo pubblica “BATTICUORE”, traccia scritta da lei stessa e prodotta da Peter Torre.

Rilasciata in digitale con la label Smilax Publishing.

Il brano si rifà ad atmosfere glam, pregne di quella pop culture che ha trovato in un’artista in particolare il suo punto di riferimento: l’immortale Raffaella Carrà. L’artista infatti ha rappresentato molto per la carriera della cantautrice, essendo stata lei il suo coach nell’esperienza a The Voice, ma non soltanto.

“Raffaella non è stata soltanto la mia mentore a The Voice, lo è stata per intere generazioni. Non sono la prima e non sarò di certo l’ultima a ritenere che il suo contributo al mondo dello spettacolo in Italia, in Europa e in Sudamerica sia stato qualcosa di non quantificabile e che va onorato nel migliore dei modi. Perché se il modo di fare musica e spettacolo è quello che vediamo attualmente, lo dobbiamo anche alla signora col caschetto biondo che tanto ha dato al mondo dello spettacolo”.

Quando ho deciso di mettermi in gioco in questa avventura eurovisiva sentivo in cuor mio, in qualche modo, di aver quasi il dovere di onorare quello che Raffaella ha visto in me, quello che ha scalfito in me e quello che sono diventata dopo averla incontrata sul mio cammino. Sono riconoscente e lo sarò per sempre e attraverso questa canzone voglio che sia un messaggio esplicito e non solo inconscio” conclude la cantautrice.

LUNA PALUMBO – BIOGRAFIA

Luna Palumbo è nata l’11 giugno del 1990. Conosce le tavole del palcoscenico fin dalla tenera età. Nel 2014 è una delle concorrenti più vista del Talent “The Voice of Italy”, in onda su Rai 2. Negli anni 2014-2018 Luna gira l’Italia con il suo Tour Live nelle piazze e nei teatri. Nel 2015, il singolo di debutto “Persi”, divenne inno ufficiale di “30 ore per la vita”, maratona radiofonica curata da Lorella Cuccarini. Nel 2017 è uscito “Sopravvalutata”, il primo album di inediti, anticipato dai singoli “Casomai” e “Sopravvalutata” che nel giorno di lancio si piazzò 35° nella classifica Pop mondiale di Itunes. Nel 2019 è finalista italiana del “Festival della Canzone Italiana di New York” e ne conquista il podio nella Grande Mela. L’8 novembre 2019 è uscito “Quanto dura un girotondo”, il singolo premiato proprio alla XXII edizione del “Festival della Canzone Italiana di New York”, trasmesso in mondovisione da Rai Italia. Il mese successivo è impegnata nel Tour in Malesia come Performer al fianco del Dj Peter Torre. L’11 giugno 2020, tramite il rilascio del videoclip del brano “Una casa piccola”, la cantante annuncia la sua prima gravidanza. Il 18 dicembre 2020 esce “Future Kids” sotto etichetta Sony Music Italia, brano in featuring con Snoop Dogg e Lil Van, progetto discografico in beneficenza per sostenere le Terapie Intensive Italiane collassate dal Corona Virus. Il 28 gennaio 2022 esce in tutto il mondo “My Heart is beating”, brano scritto da Luna e prodotto dal Dj Peter Torre. Il 1° Luglio 2022 dalla collaborazione tra Luna Palumbo, Lele Joop e Peter Torre nasce la hit dell’estate cilentana: ecco “Le mani del Cilento“.