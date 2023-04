Su Rai 3 torna “Indovina chi viene a cena”: le anticipazioni

Su Rai 3 le nuove inchieste di “Indovina chi viene a cena”. Torna il programma di Sabrina Giannini dedicato all’ambiente e alla sicurezza alimentare

Con una puntata dal titolo “Il cavallo di Troia”, che svela una realtà sconcertante e una sorprendente, giovedì 27 aprile alle 21.20 su Rai 3, torna “Indovina chi viene a cena”, il programma d’inchiesta di Sabrina Giannini sull’ambiente e la sicurezza alimentare.

L’inchiesta mostrerà in esclusiva il legame tenuto nascosto tra cavalli e allevamenti di suini: la rappresentazione dello sfruttamento senza etica che si consuma nell’ombra degli allevamenti intensivi.

Per la prima volta, non sono solo gli ambientalisti e gli animalisti a ribellarsi al sistema, ma anche gli allevatori in crisi, che stanno abbandonando l’allevamento di bovini, ovini e galline, salvando gli animali dal macello.

Come riescano a mantenere il costo oneroso del mangime, chi li aiuti e in quale nazione sia in atto una conversione incredibile, lo svelerà la prima di quattro puntate che avranno, come sempre, l’obiettivo di spiegare le criticità e trovare le soluzioni per raggiungere la “Salute globale”. “One Health” è il termine coniato dall’Oms: la salute del pianeta che dovremo necessariamente raggiungere entro pochi decenni tutelando quella di uomini, animali e piante, parte di un unico ecosistema da ripristinare per le generazioni future.