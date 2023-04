Stasera su Rai Movie “Alita – Angelo della battaglia”: la trama del film

Per il ciclo di fantascienza “Strani mondi” stasera in prima serata su Rai Movie in onda “Alita – Angelo della battaglia”: ecco la trama del film

Azione e fantascienza sono gli ingredienti di “Alita – Angelo della battaglia”, il film che giovedì 27 aprile, Rai Movie propone in prima serata, alle 21.15. Diretta da Robert Rodriguez, prodotta da James Cameron la pellicola è ispirata all’omonimo manga, capolavoro di Yukito Kishiro. Nell’anno 2563 la maggior parte dell’umanità vive ad Iron City, mentre le élite, risiedono a Zalem, una città sospesa alla quale pochi hanno accesso.

In una discarica di Iron City, dove si raccolgono i rifiuti di Zalem, il dottor Dyson Ido prende i resti di un cyborg e, nella sua clinica per robot, li innesta nel corpo che ha creato per sua figlia Alita. La creatura, metà umana e metà meccanica, non ha memoria del suo passato ma mostra una particolare abilità nel combattimento che le apre la strada come cacciatrice di taglie e gladiatrice nei brutali tornei di Motorball.

Il manga “Alita” è già stato la fonte di ispirazione per la serie tv “Dark Angel”, prodotta dallo stesso Cameron che ha poi ha realizzato anche questo film con un cast stellare, in cui alcuni personaggi ibridi live-action e in animazione CGI sono stati creati con una tecnologia digitale innovativa il cui risultato è sorprendente.