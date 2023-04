Previsioni meteo 27 aprile 2023: Primavera piena con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 27 aprile 2023: tempo stabile da Nord a Sud e temperature in ulteriore rialzo con l’alta pressione protagonista

Un anticiclone di matrice subtropicale metterà in queste ore la parola fine alla fase instabile che da qualche giorno sta interessando l’Italia e, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, si eleverà sul Mediterraneo centro-occidentale assicurando, nei prossimi giorni, condizioni meteo generalmente stabili e asciutte. Si assisterà, pertanto, anche ad un lento e progressivo aumento delle temperature.

Nella giornata di oggi il clima risulterà asciutto da Nord a Sud e non sono previste variazioni almeno fino alla giornata di sabato 29 aprile, nella quale si evidenzierà un primo peggioramento con l’ingresso di qualche possibile rovescio e nuvolosità in aumento su tutto lo Stivale a causa di un cedimento dell’anticiclone..

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 27 aprile 2023.

AL NORD

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con velature in transito su tutti i settori. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti sulle Alpi occidentali.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità alta in transito su tutte le regioni. Nessuna variazione attesa tra serata e nottata, con ancora cieli poco nuvolosi.

In Toscana tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità alta in transito alternata ad ampi spazi di sereno. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno sulle regioni peninsulari; maggiore nuvolosità attesa sulla Sardegna, ma senza fenomeni associati. Anche in serata il tempo risulterà asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi alte in transito alternate ad ampi spazi di sereno.

Temperature minime stabili o in rialzo al centro- nord, in calo al sud. Massime in generale aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .