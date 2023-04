Damasco feat. Città del Capo: fuori il brano “Un Giorno”

Disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme streaming “Un Giorno”, singolo che segna la prima collaborazione tra Damasco e la band Città del Capo

Esce “Un Giorno”, singolo che segna la prima uscita figlia della collaborazione tra Damasco e la band Città del Capo. Sonorità pop-rock d’autore per una ballad ispirata al romanzo “One Day” di David Nicholls, che racconta la storia di un amore lungo una vita, vissuto dai due amanti in modo unico e singolare: per via di un patto o un incantesimo, i due si ritrovano solo una volta all’anno, sempre nello stesso giorno. Dopo ogni incontro la vita dei due scorre separata tra alti e bassi, fino all’anno seguente.

Tra la potenza dei sentimenti e lo struggimento del doversi lasciare ogni volta, emerge una domanda: l’assurdo equilibrio su cui si poggia questo amore è solo finzione letteraria o può tradursi in realtà?

Per “Un Giorno” è stato realizzato un videoclip ufficiale coinvolgente e dall’alto grado estetico, realizzato da Giammarco Spedicato.

Dalla collaborazione fra Damasco (Giammarco Spedicato, voce e chitarra) e Città del Capo (band composta da Fabrizio Petrelli, basso e chitarra, Mario Ottaviano, piano e batteria, e Francesco Borelli, basso) nascono armonie che, per scelta, non seguono le tendenze del momento.

Dalla ricerca musicale è bandito il concetto di “tempo” e di “genere”: tutto si fonde e si confonde in un laboratorio musicale artigianale in cui le linee melodiche si adattano ad un progetto narrativo che ha come unico appiglio il legame alla terra.

Lecce, come Città del Capo, stretta fra due mari, estremo sud dell’occidente e punto più a oriente d’Italia, è fonte continua di ispirazione e offre suggestioni immediatamente riconoscibili per chi ascolta.

Damasco e Città del Capo lavorano insieme da maggio del 2021.