Stasera su Rai 1 “Torno indietro e cambio vita”: la trama del film

In prima serata su Rai 1 in onda “Torno indietro e cambio vita”: ecco la trama del film di Carlo Vanzina con Raoul Bova e Ricky Memphis

Raoul Bova e Ricky Memphis provano a riscrivere il passato: ci riusciranno? È nella trama del film di Carlo Vanzina dal titolo “Torno indietro e cambio vita”, in onda mercoledì 26 aprile alle 21.25 su Rai 1. Tra gli interpreti anche Paola Minaccioni, Giulia Michelini, Max Tortora, Michela Andreozzi, Augusto Fornari ed Emanuele Propizio. Marco Damiani è un uomo realizzato, ha 42 anni, un buon lavoro e un’unione solida. O almeno così crede. Il quadretto familiare si distrugge quando la moglie Giulia lo lascia dopo venticinque anni trascorsi insieme.

Distrutto dalla notizia, va via di casa e inizia a mettersi in discussione. Trova conforto in Claudio, amico di lunga data, single e insoddisfatto. Una sera, durante una passeggiata, Marco, ancora arrabbiato e deluso dal tradimento della moglie, confida a Claudio che se tornasse indietro farebbe tutto in modo diverso, a partire da Giulia, che non sposerebbe. Proprio in quell’istante, vengono investiti da un’auto e al risveglio si ritrovano catapultati nel passato. Sono gli anni della scuola, delle partite con gli amici, dei dissidi con i genitori e dei primi amori. I due amici, dopo lo spaesamento iniziale, si adeguano al nuovo contesto e provano a volgere i fatti a proprio favore. Il 1990 è anche l’anno in cui Marco incontra Giulia e, per evitare di essere lasciato in futuro, decide che non si metteranno insieme. Riusciranno a cambiare il corso degli eventi o il destino è già segnato e impossibile da cambiare?