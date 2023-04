In libreria Franco Albini e le “Riflessioni sul merito”

In libreria “Franco Albini. Riflessioni su un Metodo”, dedicato a uno dei più grandi maestri dell’architettura italiana e dei primi protagonisti del design moderno

Il volume indaga l’opera e il modo di pensare di Franco Albini, un grande innovatore che ha lasciato un’eredità culturale, spirituale e professionale praticando cinque principi metodologici che sono alla base del suo processo creativo: scomporre l’esistente, cercare l’essenza, ricomporre in forma nuova, verificare il percorso, agire per responsabilità sociale. Principi universali che possono ispirare non solo architetti e designer, ma ognuno di noi.

Intrecciando le diverse trame di una storia senza tempo, condividendo documenti d’archivio resi materia viva ed esplorando in un’opera corale le potenzialità di un Metodo applicabile nelle più disparate sfere dell’esperienza umana, il lettore di questo volume parteciperà a una storia di ispirazione. Una narrazione di autori diversi, con formazioni e destini diversi, uniti dall’eredità di un uomo che è vissuto nel secolo scorso e ha lasciato opere che sono messaggi ancora attuali.

A cura di Fondazione Franco Albini

Una Fondazione, un’Academy e uno Studio di architettura per restituire alla contemporaneità il valore culturale di un Archivio storico.

La Fondazione Franco Albini è un polo culturale aperto al dialogo, alla ricerca e alla progettazione interdisciplinare che nasce per valorizzare l’Archivio Albini‑Helg vincolato dallo Stato italiano come Patrimonio storico nazionale. Allo scopo di divulgare la cultura del progetto a professionisti del settore e non, realizza visite guidate interattive nello studio storico, ricerca, spettacoli teatrali, eventi, pubblicazioni, mostre e certificazioni di autenticità per i pezzi di design.

La Franco Albini Academy è il ramo della Fondazione dedicato alla formazione che, ispirandosi alla forma mentis del grande Maestro dell’innovazione, accompagna le persone verso la propria realizzazione attraverso workshop interdisciplinari rivolti ad aziende, università, operatori sanitari, scuole e gruppi in genere.

Lo Studio Albini rappresenta infine la continuità di un Metodo di lavoro e di un’etica professionale operando nel recupero del patrimonio storico, nella museografia e nell’interior design.

Tre realtà che con passione traducono la tradizione e la trasformano in modernità, proprio come Franco Albini ci ha insegnato.