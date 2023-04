Il film “Candyman” stasera su Rai 4: ecco la trama

“Candyman” in prima serata su Rai 4 per il ciclo Dark Thriller. Ecco la trama del film tratto da un racconto di Clive Barker

“Dark Thriller” è il nuovo ciclo dedicato alle più riuscite contaminazioni tra thriller e soprannaturale nel recente panorama cinematografico internazionale. Mercoledì 26 aprile, alle 21.20 su Rai 4 in onda in prima visione “Candyman” di Nia DaCosta, reboot e allo stesso tempo sequel del cult firmato da Bernard Rose nel 1992. L’artista Anthony si trasferisce con la sua compagna in un lussuoso appartamento a Cabini-Green, un quartiere riqualificato di Chicago dove molti anni prima si era consumato un terrificante episodio di cronaca. Tra quei palazzi aleggia ancora la leggenda metropolitana di Candyman, uno spirito inquieto con un uncino al posto della mano destra, che si materializza quando si pronuncia cinque volte il suo nome davanti a uno specchio. Anthony, alla ricerca dell’ispirazione per la sua nuova collezione di dipinti, rimane affascinato dalla storia di Candyman e decide di evocarlo. Grosso errore.

Tratto dal racconto di Clive Barker The Forbidden, “Candyman” ha segnato l’immaginario popolare horror degli anni ’90 affrontando temi di una certa rilevanza sociale come il degrado delle periferie e il razzismo e creando anche il primo boogeyman afroamericano. Ed è proprio per approfondire questi temi che il produttore Jordan Peele, celebre regista di “Get Out – Scappa”, “Noi” e “Nope”, ha deciso di riportare al cinema la tragica e affascinante storia di Candyman. Nel cast: Tony Todd, Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Colman Domingo, Nathan Stewart-Jarrett, Rebecca Spence, Brian King, Cassie Kramer, Nadia Simms.