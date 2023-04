Gli Alan Spicy online con il singolo “Rose su eBay”

Novità per la band degli Alan Spicy con il rilascio – per l’etichetta Beng! Dischi – del loro nuovo singolo: Rose su Ebay

Anche per gli Alan Spicy è ora di novità, di ritorno dalla loro sortita sanremese dove, in uno degli eventi collaterali del Festival, hanno ricevuto il “Premio Cultura Green – Dalla Sabina a Sanremo”, lodevole iniziativa a favore della salvaguardia della natura e dell’ambiente.

Un riconoscimento che viene adesso celebrato dalla band con il rilascio – per l’etichetta Beng! Dischi – del loro nuovo singolo: Rose su Ebay.

Le news che riguardano gli Alan Spicy non si fermano quindi alla sola settimana festivaliera, durante la quale sono stati intervistati da alcune emittenti locali. L’ulteriore buona nuova riguarda l’uscita di un nuovo singolo per la band di Poggio Bustone (RI) , che si intitola Rose su Ebay (Beng! Dischi). Un brano del quale Rocco Moscatiello è autore della musica e condivide il testo a 4 mani con Francesca Carboni, in arte #LeCoseCheNonDico, artista emergente attualmente in rotazione col brano “Fatta Così”, cantautrice anch’essa targata Beng! Dischi, label toscana che li vede entrambi in scuderia.

Rose su Ebay, già rilasciata sulle piattaforme e alle emittenti radiofoniche, è un brano leggero, fresco, con suoni ed atmosfere che, se da un lato rimandano nostalgicamente al passato, riesce ad essere perfettamente calato nella contemporaneità. E con un ritornello che suona contagioso, ricordandoci in modo finalmente sereno e sottilmente ironico, l’esperienza comune di due anni di vita “in remoto”, con la serenità per potere – con garbo – anche ironizzarci sopra.

Marco Rissa, ex chitarrista dei Thegiornalisti, aveva collaborato al singolo degli Alan Spicy – Arcobaleno Nero – che ha superato i 100.000 streaming su Spotify, mentre il più recente Testa fra le Nuvole ha raggiunto l’11° posizione nella classifica TOP50 Emergenti Italiani, con oltre 52.000 ascolti digitali. Gli echi di quel fortunato incontro professionale con Rissa sono presenti anche oggi nel ritornello di Rose su Ebay, in grado di rievocare piacevolmente all’ascolto alcune cose della band di Tommaso Paradiso.