Is Perdas Rural Retreat & Spa certificato tra “I cieli più belli d’Italia”

IS PERDAS Rural Retreat & Spa ottiene la Certificazione di Qualità “I cieli più belli d’Italia” rilasciata da Astronomitaly – La Rete del Turismo Astronomico

Nel cuore del Sud Sardegna, c’è un luogo suggestivo dove tornare ad ammirare il cielo notturno e la Via Lattea: IS PERDAS Rural Retreat & Spa ottiene la Certificazione di Qualità “I cieli più belli d’Italia” rilasciata da Astronomitaly – La Rete del Turismo Astronomico.

IS PERDAS, “Le Pietre” in lingua sarda, è situato a Gergei, in un territorio immensamente ricco sotto al profilo storico e naturalistico. L’agriturismo ora si distingue anche come uno dei luoghi migliori della nostra penisola in cui soggiornare e osservare la volta celeste, vivendo emozioni indelebili sotto il cielo stellato.

A seguito del sopralluogo svolto dal team di Astronomitaly per valutare la qualità ed il potenziale astroturistici, IS PERDAS ha ottenuto il massimo riconoscimento della Certificazione “i cieli più belli d’Italia” – Gold.

IS PERDAS è una meta ideale per i viaggiatori in cerca di una location esclusiva, sia per trascorrere giornate serene e rigeneranti che per l’organizzazione di feste private e matrimoni. L’agriturismo comprende 20 ettari di terreni e ampi spazi adibiti a grandi eventi insieme ad un ristorante, 7 camere classiche e La Grotta, una nuova suite esclusiva di IS PERDAS che immerge gli ospiti in un ambiente armonioso e incantevole.

IS PERDAS aggiunge così il cielo stellato al suo paesaggio da cartolina e al suo impegno per valorizzare il patrimonio naturalistico: le tradizioni della millenaria storia sarda e le vestigia della civiltà nuragica si fondono con l’eterno stupore generato dalle stelle e dalla Via Lattea.

La Certificazione ideata da Astronomitaly mira ad individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese con una bassa percentuale di inquinamento luminoso – in cui poter ancora ammirare un cielo stellato di qualità – e rappresenta l’impegno concreto allo sviluppo del turismo astronomico in Italia.