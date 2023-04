Fuori il singolo “New Life” di NewAir

Online sulle piattaforme digitali il nuovo singolo New Life di NewAir, produttore e performer della scena musicale romana

Fuori il nuovo singolo New Life di NewAir, produttore e performer della scena musicale romana. Il brano è stato prodotto sia musicalmente che artisticamente da NewAir presso il NewAir Studio a Roma; il mix e mastering sono stati affidati al Village Recording Studio.

Il singolo, in featuring con Clairedemilune, è nel suo insieme energico, ma alterna momenti più rilassati e introspettivi; la cantante si ispira ad Alice Phoebe Lou, Hayley Williams, Fiona Apple e Paramore, mentre per i generi al Lo-Fi e al Dream Pop.

New Life si pone subito in modo diverso rispetto ai precedenti singoli Born e Music and Experience, poiché potevano essere definiti come un mix celebrativo del passato, a tratti nostalgico, con la sensazione di trasmettere una maggiore libertà di vivere, spensieratezza, leggerezza, vivere l’attimo, il carpe diem. In Reborn I, invece, è presente un passaggio volto a guardare verso il futuro, che ha un ulteriore conferma in New Life, in cui la tematica principale è certamente la rinascita, il ritorno alla vita, una nuova vita.

Per NewAir questo “vivere di nuovo” è legato al superare i ricordi, talvolta oscuri, che restano impressi nella mente. Il tentativo, fondamentale, è quello di saper ricostruire se stessi, di ritrovarsi e ritrovare un nuovo equilibrio per poter vivere serenamente. New Life porta chi lo ascolta a voler provare nuove esperienze, a non pensare ai problemi e a staccarsi da un passato difficile che non fa vivere. NewAir con questo brano indica ancora una volta, ma in modo molto più prorompente, che la cosa importante è rinascere di fronte alle difficoltà e non arrendersi, senza mai dimenticare chi si è e chi si è stati, perché è proprio quello che si è vissuto che porta ad essere chi siamo davvero nel presente.

Il singolo è, come accade per gli altri di NewAir, un insieme di generi diversi, in cui però non possono mancare dei riferimenti a quello che si era, per non rinnegare se stessi, pur abbracciando il cambiamento; infatti, è presente una forte vena SynthPop – DancePop con riferimenti anni 80’, in particolare ai Depeche Mode, ai Moderat e a M83, oltre che, ovviamente, ad elementi electro da sempre caratterizzanti lo stile musicale dell’artista.

NewAir non manca ancora una volta di rifarsi ai suoi precedenti singoli, con l’utilizzo di Synth, Bass Synth e Drum Machine, che si uniscono alla voce di Clairedemilune.

Gabriele Carone, in arte NewAir, è un produttore, compositore e performer di Roma, dove ha un suo studio di produzione. Lavora anche alla produzione di brani per conto terzi ed è aperto a collaborazioni ad ampio raggio, spaziando dalla Musica Elettronica fino al Rap e alla Trap.