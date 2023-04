Su Rai 1 ultima puntata di “Basco Rosso”: le anticipazioni

In seconda serata su Rai 1 ultima puntata di “Basco Rosso”, la docu-serie diretta da Claudio Camarca: ecco le anticipazioni

Si conclude, lunedì 24 aprile alle 23.35 su Rai 1, Basco Rosso, la docu-serie diretta da Claudio Camarca. L’addestramento è quasi finito, ma per gli allievi resta l’esame finale, il più difficile: una prova operativa che durerà 40 ore e che porterà gli aspiranti Cacciatori a muoversi come se fossero già in servizio. L’errore non è mai stato ammesso durante le settimane di addestramento e lo è ancora meno nel corso dell’ultima prova che, una volta superata porta alla consegna solo ai migliori del Basco Rosso. Significa far parte, dello Squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori.

Basco Rosso è il racconto dell’addestramento per essere ammessi negli Squadroni Eliportati Cacciatori, impegnati in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Per la prima volta, e in esclusiva, le telecamere sono entrate nelle caserme dove gli aspiranti Cacciatori intraprendono il percorso per il conseguimento della specializzazione. Autore della docu-serie, insieme allo stesso Claudio Camarca, è Nicola Vicinanza; il produttore creativo è Emanuele Cava e il montaggio è curato da Alessandro Lacialamella e Pierluigi Darino. Delegato Rai Mercuzio Mencucci.