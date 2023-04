Serata crime su Rai 2 con NCIS Los Angeles e Blue Bloods: le anticipazioni

In prima serata su Rai 2 tornano NCIS Los Angeles e Blue Bloods: la trama degli episodi “Vergogna”, “Rotta di collisione” e “Un’ultima chance”

Serata crime su Rai 2 lunedì 24 aprile. Alle 21.20, in prima visione assoluta, il nuovo episodio di Ncis Los Angeles, dal titolo “Vergogna”. Sulla nave USS Allegiance viene trovato impiccato il sottufficiale Wassner, marinaio irreprensibile in attesa di andare in congedo temporaneo. La prima ipotesi è che si tratti di un suicidio, ma l’esame autoptico rivela invece un omicidio. Con Chris O’Donnell, LL Cool J, Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, Gerald McRaney.

A seguire, alle 21.50 in prima visione assoluta, la tredicesima stagione di Blue Bloods, con l’episodio “Rotta di collisione”. Rachel Witten, che ora lavora come assistente sociale, interviene per aiutare un ragazzo autistico accusato di furto e si scontra con due poliziotti che lo stanno arrestando. Mentre Danny e Baez cercano di aiutare una teppista quindicenne che è finita in un brutto giro, Bobbi Gallo, una famosa consulente di campagne elettorali di successo, offre a Erin la sua collaborazione a patto che Erin interrompa i rapporti con Anthony. Con Tom Selleck, Bridget Moynahan, Donnie Wahlberg.

Per chiudere, “Un’ultima chance”, episodio della dodicesima stagione di “Blue Bloods”, in cui Anthony teme di aver fatto condannare una donna innocente e, pur di rimediare, va contro gli ordini di Erin. Mentre il rapporto tra Frank e l’arcivescovo Kearns rischia di incrinarsi a causa di un prete che arringa le folle con discorsi contro la polizia, tra Eddie e Jamie si crea tensione a causa del padre di Eddie che, uscito di prigione, non avendo una casa ha bisogno di essere ospitato.