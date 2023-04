Previsioni meteo 24 aprile 2023: il maltempo si sposta al Centro

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 24 aprile 2023: la perturbazione transita sulle regioni centrali portando piogge e locali rovesci

Ponte del 25 aprile con condizioni meteo instabili su gran parte dell’Italia. Nella giornata di oggi è atteso infatti il transito di una saccatura sul Mediterraneo centrale con veloce passaggio perturbato sulle regioni del Centro-Nord ove non mancheranno piogge e temporali anche intensi. Nel giorno della Festa della Liberazione ancora tempo instabile a causa delle correnti più fresche in quota dai quadranti nord-occidentali. I principali modelli confermano, a seguire, l’espansione di un vasto anticiclone di matrice sub-tropicale tra Penisole Iberica e Mediterraneo centro-occidentale nel corso della prossima settimana. Ecco allora che negli ultimi giorni di aprile dovremmo assistere ad un generale miglioramento meteo su gran parte dell’Italia. Temperature in rialzo su valori anche di qualche grado sopra media con clima decisamente più caldo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 24 aprile 2023.

Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse specie su Lombardia, Emilia Romagna, Trentino e Triveneto, su queste ultime anche intense; variabilità asciutta su Piemonte e Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata residue piogge sulla Lombardia, sereno o poco nuvoloso altrove. Neve sulle Alpi dai 1400-1600 metri. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino cieli coperti con piogge sparse, anche a carattere di nubifragio su Toscana, Umbria e alto Lazio. Al pomeriggio instabilità su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. In serata ancora qualche pioggia tra Lazio e Abruzzo, tempo in progressivo miglioramento. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino precipitazioni tra Campania e Molise, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio piogge in estensione su Puglia e Basilicata, nessuna variazione altrove. In serata tempo in miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .