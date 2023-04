Giochi online: come funziona Chycken MyStake

Chicken, un popolare minigioco sviluppato da UpGaming e disponibile su MyStake Casino, è il nuovo intenso gioco da casinò, con un design semplice che offre un’esperienza esilarante. I giocatori di questo gioco basato sulla blockchain scelgono 25 piatti coperti per rivelare cosa c’è all’interno. Per aumentare le vincite, bisogna avere il coraggio di continuare a scegliere. I polli rappresentano i premi, ma le ossa significano game over. Per saperne di più su questo fantastico gioco, continuate a leggere.

Valutazione del gioco del pollo

Entriamo subito nel vivo del gioco in questione, dando un’occhiata da vicino al design distintivo di Mystake Chicken, a una varietà di suoni, a cosa aspettarsi dal gameplay e alla varietà di opzioni di scommessa disponibili.

Trama del gioco

Questo gioco dovrebbe chiamarsi Chicken perché, a quanto pare, continuare a cliccare richiede una certa dose di coraggio, soprattutto quando è sempre disponibile l’opzione “Chicken out”.

Una collezione di 25 piatti con coperchi metallici a cupola (noti anche come cloches) disposti in una griglia 5×5 costituiscono il design incredibilmente semplice di Chicken. Sotto ogni cloche si trova un pollo arrosto che sfrigola o un osso dall’aspetto deprimente e privo di carne.

Nonostante il contenuto grafico minimo del gioco, le rappresentazioni del pollo e dell’osso sono abbastanza distinte e vivaci da sembrare abbastanza contemporanee. L’unica animazione del gioco è fornita dai piatti temporizzati, che possono essere attivati con un solo clic per rimuovere la cloche con un movimento rapido e fluido.

Il tema e il design semplici del gioco spostano l’enfasi dalle immagini e dalla grafica direttamente sulla vostra esperienza di slot gratuita e sul fatto che siate pronti o meno a sollevare il prossimo punto.

Suoni di gioco

I suoni, anche se non nel modo in cui si potrebbe prevedere, accentuano l’atmosfera tesa di Chicken. Fatta eccezione per il piccolo clic che si verifica quando la barra della chat viene aperta e chiusa, questo gioco non ha altri rumori di sorta, compresa l’assenza di una colonna sonora o di effetti sonori. Questo potrebbe sembrare un aspetto dozzinale, ma non fa altro che intensificare l’estrema eccitazione del gioco, dato che, ancora una volta, tutti gli occhi sono puntati su di voi e su quanto sarete coraggiosi nello scegliere la vostra prossima mossa!

Esperienza di gioco Chicken è un gioco davvero accessibile. Sicuramente vi ritroverete a premere di nuovo il pulsante Piazza scommessa per cercare di trovare qualche gallina in più rispetto alla volta precedente e ottenere una vincita più alta.

È possibile controllare la difficoltà del gioco regolando la puntata e le variabili delle ossa (di cui parleremo più dettagliatamente in seguito). La tabella a destra mostra i coefficienti di vincita, che possono essere utilizzati per valutare l’efficacia della strategia. Grazie al suo gameplay piuttosto semplice e alla sua adattabilità, questo gioco è molto popolare ed è adatto sia ai giocatori esperti che ai principianti.

Le puntate più alte e più basse

Nel gioco del pollo del casinò è possibile scegliere tra un’ampia gamma di valori di puntata per ogni gioco, e questo è uno dei suoi aspetti più affascinanti. Nella parte inferiore del gioco, vicino al pulsante Place Bet, si trovano i prezzi più alti. Selezionando i pulsanti + e -, potrete specificare quanto volete scommettere.

È possibile giocare fino a 1.000 euro per partita e la puntata più bassa è di soli 0,10 euro. Inoltre, si ha molta libertà cliccando sul valore della scommessa stessa, dove si può digitare qualsiasi valore e scegliere qualsiasi puntata con incrementi di 0,05 dollari.

Ottenete il Bonus MyStake per il Gioco del Pollo

Poiché MyStake Casino è l’unico posto in cui il gioco del pollo è attualmente disponibile, la maggior parte dei bonus del sito può essere utilizzata per giocare (se i T&C non indicano diversamente).

Utilizzando il bonus di benvenuto offerto da MyStakes Casino, i nuovi giocatori possono iniziare con denaro extra per giocare al gioco del pollo. Se effettuerete un primo deposito di almeno 20 € al MyStakes Casino, avrete diritto a ricevere un bonus fino a 1.000 €/$. Il vostro bonus dipenderà dall’importo investito in base a quanto segue:

I depositi da 20€ a 200€ ricevono un bonus del 150%.

Bonus del 100% sui depositi di 201€-1.000€.

Come potete vedere, il bonus che riceverete sarà una percentuale tanto maggiore del vostro deposito quanto più piccolo è. Indipendentemente dall’importo che si sceglie di depositare, si può comunque prevedere di ricevere almeno il doppio della somma con cui giocare.

Tenete presente che questa offerta ha dei requisiti di scommessa che devono essere soddisfatti entro 30 giorni, 30 volte il deposito più l’importo del bonus. Dato che Chicken è un minigioco al MyStake Casino. Se avete intenzione di giocare esclusivamente ai minigiochi, potrebbe essere utile richiedere il bonus di benvenuto del sito per i minigiochi.

È possibile ottenere un bonus del 100% fino a 500€ solo per aver giocato ai minigiochi con un deposito di almeno 20€. Il vantaggio di questa offerta è che le restrizioni di scommessa sono più interessanti, in quanto richiedono un requisito di scommessa di 20x sul bonus più l’importo del deposito entro 30 giorni.