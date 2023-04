Su Rai 5 torna “Messico selvaggio”: le anticipazioni

Una feroce competizione tra gli animali al centro della nuova puntata del programma “Messico selvaggio” in onda in prima serata su Rai 5

Dal deserto alla costa, fino alla foresta pluviale, la ricca biodiversità del Messico genera una feroce competizione tra gli animali, creando una battaglia selvaggia per il dominio. In gioco ci sono la vita o la morte. Lo racconta “Messico selvaggio”, in onda domenica 23 aprile alle 21.15 in prima visione su Rai 5. Mentre i predatori sono in cerca di qualcosa da mettere sotto i denti, le prede fanno di tutti per scampare ad attacchi improvvisi che potrebbero rivelarsi letali.

Una storia antica, che si ripete ogni giorno in questo paese spettacolare. Il Messico rappresenta una ‘casa’ e un rifugio per tutte le creature che lo abitano, ma il principio di condivisione risulta perdente quando in ballo c’è la supremazia sul territorio e la necessità di procurarsi cibo. Solo gli esseri più resistenti riusciranno a sopravvivere.