Previsioni meteo 23 aprile 2023: piogge in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, domenica 23 aprile 2023: dal pomeriggio tempo instabile al Nord e poi anche al Centro con piogge e temporali

Dopo una prima parte del weekend con condizioni meteo stabili e clima primaverile, il maltempo torna a bussare alle porte dell’Italia. Nella giornata di oggi infatti avremo un arretramento dell’anticiclone e il contemporaneo arrivo di una perturbazione che porterà piogge a partire dalle regioni del Nord. Le precipitazioni, tra la notte e la giornata di domani, raggiungeranno poi anche le regioni del Centro. Nel giorno della Festa della Liberazione ancora tempo instabile a causa delle correnti più fresche in quota dai quadranti nord-occidentali poi a seguire è atteso il ritorno dell’alta pressione.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 23 aprile 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con deboli piogge su Piemonte, Emilia e Lombardia. In serata cieli coperti e precipitazioni tra Valle d’Aosta e Lombardia. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento lungo l’Appennino, con deboli piogge sull’Abruzzo. In serata molte nubi in transito ma senza fenomeni associati. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli del tutto sereni con qualche innocuo addensamento. Al pomeriggio nuvolosità in aumento lungo l’Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .