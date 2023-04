Nuovi passi avanti per il progetto Era_Fabric

Al Cnr di Bologna, il Kick-off meeting del progetto “Framing And Bridging Regional research and Innovation ecosystems Capacities for a renewed ERA” – Era_Fabric

Si è tenuto a Bologna, presso l’Area della ricerca del Cnr, il Kick-off meeting del progetto “Framing And Bridging Regional research and Innovation ecosystems Capacities for a renewed ERA” – Era_Fabric.

Finanziato dal programma Horizon Europe, il progetto vede attualmente coinvolti 9 Paesi: Italia, Austria, Spagna, Portogallo, Norvegia, Croazia, Repubblica Ceca, Romania e Polonia, con 11 partner tra università e enti di ricerca che lavorano stabilmente sul tema dello sviluppo regionale e che rappresentano il nucleo di un network aperto.

L’obiettivo generale del progetto Era_Fabric è quello di definire e rafforzare lo “spazio interconnesso della conoscenza” previsto dall’iniziativa ERA Hubs dell’UE (COM 2020 628 final), attraverso azioni volte a consolidare gli Era Hub come ecosistemi della conoscenza, come piattaforme multi-stakeholder e come strumenti a supporto della definizione di politiche adeguate.

Il Cnr-Issirfa coordina, in particolare, il Work Package “ERA Hubs as Knowledge Ecosystems” che ha l’obiettivo di indagare i sistemi di ricerca e innovazione regionali su scala europea con lo scopo di promuovere una maggiore interazione tra gli attori coinvolti in processi di R&D, a livello locale e multi-regionale.

