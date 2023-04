Navi da crociera MSC: ecco le Ocean Penthouse di EXPLORA I

Grazie a un retaggio marittimo di oltre 300 anni unito a una comprensione innata del lusso, la famiglia proprietaria ha disegnato con cura le suite, penthouse e residenze per creare raffinate case sul mare con un design sofisticato che riflette il carattere tipicamente europeo del brand.

Seguendo nella progettazione la filosofia del brand per stimolare i sensi e suscitare negli ospiti un “Ocean State of Mind”, considerando con attenzione elementi quali la luce naturale, i colori, gli spazi, la privacy e la connessione con il mare, Explora Journeys ha lavorato meticolosamente per assicurare agli ospiti un’esperienza sontuosa eppure intima per il loro viaggio sull’oceano. Jason Gelineau, Head of Product of Explora Journeys, ha dichiarato: “Rispetto dell’ambiente e sostenibilità sono stati elementi centrali nelle scelte di progettazione delle suite, garantendo un equilibrio tra l’esperienza tattile e visuale di ogni materiale utilizzato. Dettagli ecosostenibili come i prodotti da bagno ricaricabili sono stati integrati nelle suite e, ove possibile, Explora Journeys seleziona prodotti sostenibili, compresi quelli certificati B Corp. In linea con questa filosofia, il brand non utilizzerà plastica monouso a bordo delle sue navi.”

Le Ocean Penthouse misurano da 43 a 68 mq, mentre le Ocean Residence sono le suite più ampie del settore, con aree da 70 a 149 mq. I designer si sono concentrati sulla fluidità e l’armonia degli spazi, implementando principi di progettazione lineari.

Le Ocean Penthouse di EXPLORA I offrono una sistemazione lussuosa di fronte all’oceano con finestre a tutta altezza e ampie terrazze per rilassarsi. Ognuna delle quattro tipologie di penthouse include una zona pranzo privata per quattro persone e un’ampia zona giorno per intrattenere gli amici e passare il tempo nella massima comodità.

Explora Journeys, il brand di viaggi e lifestyle di lusso del gruppo MSC, ha svelato il look delle Ocean Residence e delle Ocean Penthouse di EXPLORA I, la prima delle sei navi della sua flotta di lusso. Dopo aver rivelato il design delle Ocean Suite di primo livello e in vista del suo viaggio inaugurale con partenza da Southampton, nel Regno Unito, il 17 luglio 2023, questa seconda presentazione rivela maggiori dettagli sull’approccio di progettazione delle sue 461 “case sul mare” fronte oceano.