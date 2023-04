Linea Verde su Rai 1 a Sanremo per i 100 anni dalla nascita di Calvino

Sanremo in fiore a “Linea Verde” su Rai 1: viaggio nella città dove Italo Calvino ha vissuto i primi venticinque anni della sua vita

Un viaggio a Sanremo per festeggiare i cento anni dalla nascita del grande scrittore Italo Calvino, ma anche la floricoltura della riviera. Lo propone “Linea Verde”, in onda domenica 23 aprile alle 12.20 su Rai 1 e Rai Italia. La floricoltura sanremese è nata grazie ai genitori di Italo Calvino, come scopre Peppone visitando l’Istituto sperimentale di floricoltura, mentre Beppe Convertini segue le tracce del giovane Calvino, partendo da Villa Terralba, la casa dei nonni, per arrivare sino ai carruggi del quartiere della Pigna.

La floricoltura è cambiata parecchio in questi cento anni e oggi si punta su coloratissimi e saporitissimi fiori eduli. Ma in questi luoghi si coltivano anche migliaia di specie di piante grasse e magnifici ranuncoli, utilizzati anche per le installazioni sparse per la città per rendere omaggio ai famosi fiori di Sanremo. La città ligure è caratterizzata da una campagna generosa e da un mare straordinario, paradiso di cetacei come capodogli e delfini da proteggere e ammirare.