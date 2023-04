I Klidas su YouTube con un nuovo videoclip

Tutta l’intensità del jazz/rock dei Klidas nel nuovo video live in studio di ”Shores”, singolo che anticipa l’album “No Harmony”



Fuori il video di “Shores”, il singolo della band sperimentale Klidas che da qualche settimana sta fornendo un gustoso assaggio dell’album “No Harmony” . Il full-length uscirà il prossimo 2 giugno in LP, CD e digitale per l’etichetta australiana Bird’s Robe Records e questo live in studio, registrato presso il NuFabric Basement di Fermo, fornisce un assaggio della magia che sa regalare la band marchigiana in concerto.

Dichiarano i Klidas: “Il processo di registrazione dell’album è stato liberatorio, la musica era nell’aria da quasi dieci anni. I diversi brani sono stati messi in un ordine specifico e alla fine sono stati registrati seguendo un concetto. Lo scopo è sempre stato quello di associare immagini astratte alla musica, dato che l’ascolto di queste canzoni ci ha sempre ricordato immagini di elementi naturali. “Shores” raffigura l’attività dell’acqua, dalla distesa delle onde sinuose alla maestosità del mare in tempesta. È stata la prima canzone che abbiamo composto”.

I Klidas si sono formati nel 2014 nelle Marche. Oggi la loro solida line-up è costituita da chitarre, basso, batteria, sassofono, tastiere e synth, che consentono alla band di spaziare con disinvoltura dal jazz alla psichedelia, dal rock alternativo al prog. Il potere evocativo di parole, immagini e forme musicali lascia spazio al silenzio, come presupposto e colonna irrinunciabile di ogni esperienza di ascolto. Da qui il nome Klidas, parola ceca che significa “gigante di silenzio”.