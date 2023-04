Cambio al vertice di Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line (NCL) ha annunciato la nomina di David J. Herrera a nuovo President del brand. Incarico anche a Harry J. Sommer

Norwegian Cruise Line (NCL) ha annunciato la nomina di David J. Herrera a nuovo President del brand a partire dal 1° aprile 2023, mentre Harry J. Sommer sarà il prossimo President e Chief Executive Officer di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH), società madre dei brand Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, a partire dal 1° luglio 2023. Herrera, che attualmente ricopre il ruolo di Chief Consumer Sales and Marketing Officer di NCL, lavora per NCLH dal 2015, e in precedenza è stato Senior Advisor del Chief Executive Officer e Chairman di Prestige Holdings nel 2012.

“David e io abbiamo lavorato a stretto contatto per quasi un decennio, espandendo la presenza globale di NCL e plasmando il suo futuro”, ha dichiarato Harry Sommer, Incoming President e Chief Executive Officer di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

“Con oltre 25 anni di solida esperienza commerciale corporate e un solido background finanziario, di vendita, di marketing e di sviluppo aziendale, David rappresenta un contributo fondamentale per il successo di NCL e sono certo che continuerà a guidare il marchio NCL su questa strada”.

In qualità di President Norwegian Cruise Line, Herrera sarà responsabile della visione strategica generale e dell’esecuzione del piano aziendale per il brand, oltre a espandere la sua linea di reporting per includere ora il revenue management, guest services, brand finance, international sales e la divisione Experiences at Sea, di recente costituzione, che fornisce eventi immersivi in mare unici nel loro genere per una serie di comunità di appassionati.

“Sono onorato e lusingato di avere l’opportunità di guidare l’appassionato e incredibile team di NCL, nonché di continuare a lavorare al fianco di Harry e del nostro stellare gruppo di leadership per accrescere il nostro forte slancio”, ha dichiarato David Herrera, Incoming President di Norwegian Cruise Line. “Sarà un altro anno fondamentale per noi, mentre continuiamo il lancio della classe Prima, e non vedo l’ora di guidare il nostro team e i nostri ospiti in questo entusiasmante viaggio”.

Nel suo ruolo attuale, Herrera ha guidato i team di vendita e marketing verso risultati record. Nel novembre 2022, la Compagnia ha registrato il suo miglior mese di sempre, concludendo il 2022 con livelli di prenotazione record per il 2023, iniziando così l’anno in corso con la posizione migliore che mai e segnando un nuovo record per gennaio.

Essendo un veterano dell’esercito degli Stati Uniti, è anche orgoglioso di aver co-sponsorizzato lo sviluppo del primo Military Appreciation Program di NCL nel novembre 2022, un’iniziativa storica che onora i membri delle forze armate degli Stati Uniti con un’offerta esclusiva ed esperienze a bordo.