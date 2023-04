“Vorrei dirti che” su Rai 2 racconta la storia di Gioia

La storia di Gioia, casalinga quarantenne di Ospedaletti, in provincia di Imperia, è al centro del nuovo appuntamento con “Vorrei dirti che”, il programma con Elisa Isoardi, prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda sabato 22 aprile alle 14.00 su Rai 2. Gioia vuole dire grazie alla sorella Sara, ritrovata dopo tanti anni.

Cresciuta sola con la madre, che le fa credere che il padre sia morto in guerra, Gioia, a 7 anni, scopre, invece, che l’uomo non è morto, dopo averlo incontrato in un bar insieme alla madre. Dopo questo episodio però, il padre sparisce di nuovo dalla sua vita. Gioia, delusa da questo comportamento e dall’aver scoperto che la madre le aveva mentito, soffre molto, ma non fa domande al riguardo. La verità viene a galla quando, diversi anni dopo, a Natale 2021, riceve una telefonata dalla sua sorellastra Sara. Suo padre, che è anche il papà di Sara, aveva avuto una relazione con sua madre dalla quale era nata lei, ma la famiglia dell’uomo, per evitare pettegolezzi, aveva deciso di coprire tutta la storia.

Tuttavia, Sara – a differenza di Gioia – sa da sempre di avere una sorella, perché la madre sceglie di non nasconderle l’accaduto. Così, dall’età di 15 anni, inizia a cercare Gioia tra mille difficoltà e senza avere il supporto dei parenti del padre. Quando nel settembre del 2022, le due donne finalmente si incontrano, tra loro nasce da subito un feeling speciale. Tra interessi e passioni in comune e la strana sensazione di conoscersi da sempre, Gioia e Sara si scoprono più simili di quanto pensassero. Per questo motivo, Gioia vuole dire grazie a sua sorella Sara per non essersi mai arresa nonostante le numerose difficoltà e averla cercata con tenacia per tanti anni, creando così l’occasione per il loro incontro.