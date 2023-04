Su Rai 2 due episodi in prima assoluta di Fbi e Fbi International

In prima serata su Rai 1 torna l’appuntamento con le serie Tv “FBI” e “FBI International”: in onda due episodi in prima assoluta, ecco la trama

Prosegue la quinta stagione di “FBI”, sabato 22 aprile alle ore 21.20 su Rai 2, in prima visione assoluta. Nell’episodio “Seconda vita”, Chloe Rogers, una misteriosa ragazza di ventidue anni, viene sequestrata mentre è al lavoro. Su di lei si sa pochissimo e non ci sono documenti, ma attraverso il database delle persone scomparse, la squadra riesce a scoprire la sua vera identità: Annabelle Collier, rapita all’età di quattro anni e considerata morta fino a quel momento. Il suo rapimento era uno dei primi casi a cui Isobel, appena entrata all’FBI, aveva lavorato.

Le indagini si erano concluse con la condanna per rapimento ed omicidio di Eddie Lyman, ma le nuove informazioni costringono Isobel a mettere in dubbio il suo operato. Con Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner. A seguire, in prima visione assoluta, alle 22.10 continua la seconda stagione di “FBI International”, con l’episodio “Talpe”. Raines si infiltra in un gruppo di rapinatori per cogliere in flagrante un criminale ricercato dall’FBI. La rapina a una delle Borse del Diamante di Anversa finisce con la morte di due persone. Proprio per questo motivo il Fly Team finisce sotto osservazione del Segretario Dandridge che pretende il definitivo trasferimento di Forrester. Con Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.