Le autorità portuali di Halifax e Amburgo uniscono le forze

Le autorità di sistema portuale di Halifax e Amburgo progettano una “Piattaforma di innovazione aperta”: ecco i dettagli

Una rete forte e uno scambio aperto sono fattori di successo per l’organizzazione delle catene di approvvigionamento globali. Ciò è particolarmente vero per la cooperazione tra porti nel campo delle innovazioni marittime. A partire dall’idea e dalla visione di base, gli obiettivi di The PIER e homePORT sono molto simili.

Grazie all’orientamento simile dei rispettivi ecosistemi di innovazione, entrambe le organizzazioni vogliono rafforzare e sinergizzare la cooperazione per creare valore aggiunto. La cooperazione digitale nel campo dell’innovazione sarà ora concretizzata e intensificata attraverso questa partnership. Per questo motivo, il PIER e homePORT Amburgo hanno creato una piattaforma di rete congiunta per l’innovazione marittima come “Piattaforma di innovazione aperta” e vogliono scambiare le migliori pratiche, soluzioni e sfide.

A questo scopo, le due Autorità Portuali, a nome dei rispettivi Presidenti, Jens Meier, CEO dell’Autorità Portuale di Amburgo e il Capitano Allan Gray, Presidente e CEO dell’Autorità Portuale di Halifax, hanno ufficialmente firmato un MoU a margine della GreenTech for Ports and Terminals Conference 2023.