“Il Provinciale” su Rai 1 in viaggio nel Folignate in Umbria

Nella mattinata di Rai 1 nuovo appuntamento con “Il Provinciale”: da Colfiorito a Montefalco, viaggio alla scoperta del Folignate

Sabato 22 aprile, a partire dalle 11.25 su Rai 1, poi domenica 23 dalle 14 su Rai 2, Il Provinciale attraverserà l’Umbria cercando di comprendere come si siano definiti, nel corso dei secoli, i colori del suo inconfondibile paesaggio. Federico Quaranta farà un percorso tematico che lo porterà a scoprire quale fosse il paesaggio primordiale di questa regione.

Infatti, si è abituati a immaginare l’Umbria come terra di colline coltivate a ulivi e viti, ma in origine, le sue vaste valli circondate da alture erano tutte paludose. L’unico ambiente umido rimasto immutato sono le Paludi di Colfiorito, nella zona di Foligno. Da questo paesaggio primordiale si sono poi declinate diverse altre forme di paesaggio. A partire ovviamente da quello agricolo. La zona di Trevi, per esempio, è stata da sempre, fin dall’epoca romana, considerata l’oro verde dell’Umbria, perché la qualità dell’olio che qui si produce è un bene preziosissimo.

Ma c’è anche un paesaggio che gli artisti del Rinascimento – come il Perugino e Benozzo Gozzoli mostrano perfettamente negli affreschi custoditi nel complesso di San Francesco a Montefalco – hanno trasformato in qualcosa di ideale, in un paesaggio della memoria. E non si può dimenticare il paesaggio urbano. I numerosi borghi medievali come sono stati costruiti rispettando la natura circostante? E oggi, come viene ripensata l’urbanità, come si coniuga la necessità del nuovo con il già esistente? Infine, considerando la quantità di esperienze eremitiche che a partire da San Francesco e ancora prima dai monaci siriani si sono verificate e tutt’ora si verificano in Umbria, va considerato anche il suo paesaggio spirituale, perché le numerose aree boschive di questa zona ispirano il nascondimento, la contemplazione e la preghiera. Mia Canestrini, da parte sua, cercherà di indagare come le risorse del territorio, come l’acqua a Pale di Foligno, abbia fatto nascere anche delle forme di artigianato importantissime.