Su Rai 2 la sesta stagione di “The Good Doctor”: le anticipazioni

In prima serata su Rai 2 appuntamento con “The Good Doctor”. La sesta stagione con due episodi in prima visione assoluta, ecco le anticipazioni

Comincia la sesta stagione di “The Good Doctor”, venerdì 21 aprile alle 21.20 su Rai 2. Due gli episodi in prima visione assoluta: “Dopo la festa” e “Cambio di prospettiva”, con Freddie Highmore, Christina Chang, Hill Harper, Richard Shiff, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee e Paige Spara. Le nuove puntate riprendono dal momento in cui si era interrotta la precedente stagione, con i novelli sposi Shaun e Lea che, a fine festeggiamento, ballano felici sul tetto dell’ospedale.

Quell’istante di gioia e felicità, condiviso dagli invitati, è all’improvviso rotto da un evento drammatico: Owen, l’ex fidanzato violento dell’infermiera Villanueva, entra nell’ospedale fingendosi un fattorino, ferisce non solo la sua ex fidanzata, ma anche la dottoressa Lim e prende in ostaggio diverse persone, tra cui Morgan e Asher Wolke. Per essere salvata la dottoressa Lim deve subire un delicato intervento chirurgico e ad operarla sarà proprio il “bravo dottore”.

Dopo questa operazione, alcuni cambiamenti rimescoleranno le vite e le dinamiche dei rapporti all’interno della squadra di medici, in cui faranno la loro entrata anche due nuovi personaggi: Daniel (Brandon Larracuente), un affascinante specializzando con un interesse per la medicina alternativa e Danica (Savannah Welch), dottoressa con un carattere forte, che ha completato la scuola di medicina in Marina, molto competitiva sia dentro che fuori l’ospedale. Le novità non finiscono qui: grandi emozioni, colpi di scena e trasformazioni nelle vite dei personaggi saranno al centro delle puntate.