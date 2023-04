Previsioni meteo 21 aprile 2023: torna l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 21 aprile 2023: bel tempo su tutte le regioni grazie a una rimonta anticiclonica ma domenica torna il maltempo

Condizioni meteo in miglioramento sull’Italia dopo una settimana caratterizzata da instabilità su gran parte delle nostre regioni. Nella giornata di oggi e in quella di sabato avremo la rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale, il quale va a portare maggiore stabilità sull’Italia, attenuando anche l’instabilità pomeridiana specie nella giornata di sabato. Tempo dunque piuttosto stabile sul nostro Paese con anche cieli soleggiati soprattutto al Centro-Sud. Ma nella giornata di domenica le condizioni meteo inizieranno a peggiorare, con prime piogge al Nord per l’avvicinamento di una saccatura depressionaria.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 21 aprile 2023.

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1300-1600 metri, più asciutto tra Liguria ed Emilia Romagna. Al pomeriggio instabilità convettiva con piogge e temporali su Alpi e Appennini con neve oltre i 1800 metri, variabilità asciutta altrove. In serata tempo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e nubi basse sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in Appennino con locali acquazzoni e temporali, asciutto altrove. In serata tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sull’Appennino abruzzese.

In Toscana tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni e locali foschie possibili nelle zone interne. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi sui settori appenninici, più asciutto altrove. Migliora ovunque dalla serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni ma con molti disturbi nuvolosi, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali nelle zone interne peninsulari, per lo più invariato altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori adriatici.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Temperature minime stabili o in lieve calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale aumento su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .