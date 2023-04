Drimer online con “Scrivo ancora 2”, il nuovo mixtape

Drimer torna sulla scena musicale con “Scrivo ancora 2”, il nuovo mixtape composto da 13 tracce che spaziano tra stili e umori

Fuori in digitale “Scrivo Ancora 2” (https://bfan.link/scrivo-ancora-2), il nuovo mixtape di Drimer per Gold Leaves Academy e distribuito da Believe. Il disco è composto da 13 tracce che mostrano la versatilità del rapper classe 95, capace di adattare il suo flow al rap classico, alla trap e a sonorità influenzate da UK garage e drill. Sequel di “Scrivo ancora”, uscito nel 2017, questo nuovo lavoro ha due valori aggiunti: i beat sono tutti inediti e questa volta non ci sono featuring.

“Scrivo Ancora 2” è stato anticipato da tre singoli, usciti tra la fine di novembre e la prima metà di gennaio, e arriva dopo un periodo di grandi cambiamenti per Drimer, sia a livello professionale che personale. In generale, infatti, i testi di “Scrivo Ancora 2” raccontano la scelta di puntare tutto sulla musica, seguendo il sogno di trasformarla in un lavoro solido, anche a discapito della propria vita personale, e nello stesso tempo con l’ambizione di diventare una fonte di incoraggiamento per le persone che devono prendere decisioni altrettanto importanti. Non a caso, oltre alla ricchezza di stili c’è anche una varietà di umori -tipica dei passaggi che portano a compiere scelte fondamentali – che ha dato origine a pezzi riflessivi e sentimentali ma anche ironici e pungenti.

“Ho sempre apprezzato l’idea del mixtape – racconta Drimer -, perché ti dà la possibilità di sperimentare stili e collaborare con artisti che, magari, avrebbero meno senso in un progetto ufficiale. ‘Scrivo ancora 2’, tuttavia, è un mixtape solo a metà, e non parlo del fatto che tutti i brani abbiano produzioni inedite com’è ormai normale oggi. Se da una parte, infatti, l’anima del mixtape rivive nelle sperimentazioni stilistiche e musicali, dall’altra c’è un concept di fondo – quello della ‘scelta’ – che rende il progetto molto personale e più simile a un album. Ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto realizzare uno ‘Scrivo Ancora’ all’anno o, comunque, tra ogni progetto ufficiale e l’altro. Finalmente sono riuscito a scrivere il secondo e sono molto contento del risultato anche perché è stato un disco terapeutico”.

Il principale produttore musicale del disco è Ric de Large, collaboratore di lunga data di Drimer. A lui si sono aggiunti Marza (giovane padovano che ha curato diverse produzioni proprio insieme a Ric de Large), Big House (trentino membro di Birrette Family, vecchia crew di Drimer) e SuperApe.





TRACKLIST

01 Carattere

(Prod. Ric de Large)

02 Banzai

(Prod. Ric de Large / Marza)

03 Questo, quello

(Prod. Ric de Large / Marza)

04 Oro nelle mani

(Prod. Ric de Large / Marza)

05 Highlights

(Prod. Ric de Large / Marza)

06 Sonni tranquilli

(Prod. CRVEL)

07 Ricky Gervais

(Prod. Ric de Large / Big House)

08 Enchante

(Prod. Ric de Large)

09 Tesla

(Prod. Ric de Large)

10 Sival (scelte)

(Prod. Big House / Ric de Large)

11 Crudo

(Prod. SuperApe)

12 Mosche bianche

(Prod. Ric de Large / Dessa.One)

13 Catene

(Prod. Ric de Large / IKB)

14 Ultima spiaggia

(Prod. Ric de Large)

Drimer (1995), nome d’arte di Francesco Marchetti, è originario di Cles (Trento) e dal 2018 vive a Milano. Si avvicina al rap con il freestyle, specialità in cui eccelle e grazie a cui si fa notare fin dai tempi delle scuole superiori e grazie a numerose partecipazioni e vittorie nei principali contest nazionali (Mic Tyson, Tritolo, Tecniche Perfette). Il suo album d’esordio, “Inception” è del 2016 ma, prima e dopo, pubblica vari mixtape ed è uno dei protagonista dell’album di FEA, collettivo che riunisce i migliori freestyler d’Italia. Nel secondo album, “La prova vivente” (2019), figurano tra gli ospiti Nerone, Egreen e Mattak, mentre nel terzo, “Crashtest” (2012), spicca Clementino.