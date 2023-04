Su Rai 2 stasera il film “After 2”: ecco la trama

In prima serata su Rai 2 “After 2”: ecco la trama del film con Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair e Dylan Sprouse

Le difficoltà di una relazione, tra pause, incomprensioni e riavvicinamenti. “After 2”, sequel del film del 2019, è tratto dal romanzo “After – Un cuore in mille pezzi” di Anna Todd, secondo capitolo della saga romantica “After”. Il film, che andrà in onda giovedì 20 aprile alle 21.20 in prima visione su Rai 2, continua a seguire la storia di Hardin Scott e Tessa Young, alle prese con le conseguenze della fine del loro rapporto. Mentre Hardin cade nella trappola di alcune cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance, dove attira l’attenzione del suo affascinante collega Trevor, il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione.

Trevor è intelligente, spiritoso, attraente, ma soprattutto è affidabile, esattamente il tipo di ragazzo che fa per lei. Ma Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l’amore della sua vita e al di là delle loro incomprensioni e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se ogni cosa sembra tramare per tenerli separati. Regia di Roger Kumble e nel cast Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair e Dylan Sprouse.