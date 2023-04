Il cantautore e polistrumentista Rocco Rosignoli torna con il nuovo album dal titolo “Musica Straniera – Le canzoni di Leonard Cohen”

Disponibile sui digital stores e in copia fisica, MUSICA STRANIERA Le canzoni di Leonard Cohen, il nuovo album del cantautore parmigiano Rocco Rosignoli.

In occasione dell’uscita del suo saggio L’arte di Leonard Cohen tra storia, musica ed ebraismo, pubblicato da Mimesis Edizioni, il cantautore Rocco Rosignoli ha deciso di pubblicare un album di traduzioni di Leonard Cohen. L’ha intitolato Musica Straniera, sulla falsariga del titolo che Cohen stesso diede alla propria antologia da lui stesso curata, Stranger Music. Rosignoli ha scelto tredici brani del grande cantautore canadese, che vanno dalla famosissima Hallelujah alle perle più nascoste come The gipsy’s wife o Night comes on, le ha tradotte in italiano e le ha riarrangiate e registrate. Nell’album che ne è sortito ha usato tutti i suoi strumenti, dalla chitarra al violino, passando per il basso, l’oud, le tastiere, cercando di rendere l’atmosfera delle canzoni originali ma restituendola alla propria dimensione di cantautore. Ad aiutarlo in questo difficile compito c’è l’apporto di Miriam Camerini alle voci femminili, e dell’ormai inseparabile Vince Robivecchi alla batteria.

Come racconta l’artista Rocco Rosignoli in coda al saggio, in uscita per Mimesis:

«Mentre scrivevo questo libro, per restare immerso nella sua atmosfera, ascoltavo Cohen a ciclo continuo – in casa, in auto, mentre facevo jogging, sempre. Mi feci prendere la mano, e realizzai numerose traduzioni delle canzoni di Leonard Cohen. Alcune mi parevano anche decenti. E allora, in contemporanea a questo libro, ho deciso di dare alle stampe un disco in cui canto quelle traduzioni».

TRACKLIST

1 – Fino Che L’amore È Vivo

2 – Canzone Dello Straniero

3 – Tregua

4 – Chelsea Hotel

5 – La Canzone Del Padrone

6 – Scende La Notte

7 – La Moglie Dello Zingaro

8 – Storia Di Isacco

9 – Non Sto Per Andare

10 – Il Bel Cappotto

11 – Il Traditore

12 – Alleluia

13 – L’uomo Dell’anno Scorso