Previsioni meteo 20 aprile 2023: ancora piogge sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 20 aprile 2023: clima ancora instabile con piogge sparse al Nord e nelle ore pomeridiane anche al Centro-Sud

Prosegue una settimana con condizioni meteo parzialmente instabili sull’Italia dove anche in queste ore si registrano piogge e locali rovesci a partire dalle regioni del Nord. Nel corso del pomeriggio avremo aumento della nuvolosità e possibilità di precipitazioni anche al Centro e al Sud peninsulare. Temperature ancora inferiori alla media stagionale. Il maltempo durerà almeno fino all’inizio del prossimo weekend, che però stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo potrebbe vedere il ritorno di un clima più primaverile.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 20 aprile 2023.

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con deboli piogge solo al Nord-Ovest. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Alpi, regioni di Nord-Ovest e Appennino settentrionale, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in miglioramento ovunque con locali piogge solo sulla Romagna. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole con deboli piogge sparse su tutti i settori e neve oltre i 1500 metri sull’Appennino. Al pomeriggio molte nuvole ma con deboli fenomeni sparsi specie su Lazio e Abruzzo, più asciutto altrove. In serata residue piogge sull’Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutti i settori con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più intensi sulla Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su regioni Peninsulari e Sicilia, più asciutto sulla Sardegna. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .