Enzo Cordasco nelle librerie con “Corpi trasmutabili”

Disponibile nei negozi fisici e sugli store digitali il nuovo libro di Enzo Cordasco “Corpi trasmutabili. La danza di oggi senza confini” (Era Nuova, 2023)

«Il grande coreografo inglese Wayne McGregor, direttore della Biennale Danza, ha definito i nostri corpi più trasmutabili che mai sia nella vita che nella danza – racconta Enzo Cordasco – Questa definizione l’ho trovata così vera da “rubarla” per il titolo di questo mio quarto libro di Studi di danza e coreografici. Quello che mi interessa è raccontare e indagare i linguaggi sempre più fluidi della danza contemporanea di oggi, che non ha confini.

Ci accompagneranno il poliedrico Enzo Cosimi, AntonioViganò e Julie Stanzak, Dimitris Papaioannou, il “Balletto del Sud” con Fredy Franzutti, Shen Wei e Saburo Techigawara, per “trasmutare”, poi, a Bologna al Festival della Danza urbana e a Firenze nel regno di “Fabbrica Europa”. E proprio da qui il nostro sguardo entrerà nel mondo delle danze orientali del Mediterraneo. Una danza inglobata sempre più nella multidisciplinarietà, nella contaminazione, nella fluidità e nella trasmutabilità dei corpi, che non ha confini, e che si apre incessantemente al pubblico di oggi e a quello di domani».

L’autore – Enzo Cordasco vive e lavora a Perugia. Laureato al Dams di Bologna con Studi magistrali e Single courses in teatro e danza all’Alma Mater, alla Cattolica di Milano e all’UniSiena, ha lavorato per molti anni con il Teatro di Sacco di cui è stato presidente.

Docente e divulgatore di Dance Studies, è membro dell’AirDanza associazione italiana per la Ricerca sulla danza, ricercatore indipendente in Arti dello spettacolo e autore di numerosi saggi e scritture sceniche.

Per la danza ha pubblicato con Edizioni Era Nuova di Perugia: “Isadora e le altre. Della danza il palpito”, “La danza dei maschi: da Béjart ai contemporanei, Corpi contemporanei. La danza e le danze di questi anni”, “Il ritmo dentro me: Maria Fux e la danzaterapia”.