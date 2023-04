Condanna bipartisan per la vignetta del Fatto Quotidiano su Arianna Meloni

La premier Giorgia Meloni indignata per la vignetta satirica che ritrae la sorella Arianna pubblicata sul Fatto quotidiano. Condanne alla “satira” del quotidiano anche dall’opposizione

Sull’onda delle polemiche sollevate dall’utilizzo dell’espressione “sostituzione etnica” da parte del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, sul Fatto quotidiano è uscita oggi una vignetta satirica (a firma Mario Natangelo) in cui è raffigurata Arianna Meloni, sorella della premier e moglie di Lollobrigida: è ritratta a letto con un uomo straniero e di fronte alle preoccupazioni per l’eventuale ritorno del marito, la risposta è: “Tranquillo, sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica“. Immediata la reazione di Giorgia Meloni che si dice “indignata” per una vignetta che dimostra la mancanza di “qualsiasi rispetto per una donna” e che se la prende con “una persona che non ricopre incarichi pubblici” in modo strumentale solo per attaccare il governo.

GIORGIA MELONI: “ALLUSIONI INDEGNE, TUTTO PER ATTACCARE IL GOVERNO”

Ecco il posti di Giorgia Meloni su Facebook. “Quella ritratta nella vignetta è Arianna. Una persona che non ricopre incarichi pubblici, colpevole su tutto di essere mia sorella. Sbattuta in prima pagina con allusioni indegne, in sprezzo di qualsiasi rispetto verso una donna, una madre, una persona la cui vita viene usata e stracciata solo per attaccare un Governo considerato nemico“. Poi prosegue: “E il silenzio assordante su una cosa del genere, da parte di quelli che dalla mattina alla sera pretendono di farci la morale, dimostra plasticamente la malafede della quale siamo circondati. Ma se qualcuno pensa di fermarci così, sbaglia di grosso. Più sono circondata da questa ferocia, più sono convinta di dover fare bene il mio lavoro. Con amore. La cattiveria senza limiti la lasciamo agli autoproclamatisi ‘buoni‘”.

SANGIULIANO: “SCHLEIN CONDANNI INDECENTE VIGNETTA DEL FATTO”

“Sono scandalizzato dalla vignetta pubblicata in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Siamo abituati alle critiche e continuiamo a lavorare a testa bassa per il bene della nazione ma oggi si è superato il limite: mi auguro che da parte del direttore Marco Travaglio arrivino scuse immediate e che tutte le forze politiche esprimano la loro indignazione”: Così in una nota il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Che prosegue: “A partire dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che sono certo vorrà prendere le distanze e condannare con fermezza questa indecenza. Il confronto politico e il diritto di critica possono essere aspri ma non devono mai prescindere dal rispetto reciproco e dalla correttezza. La mia più sincera solidarietà ad Arianna Meloni e a Francesco Lollobrigida”.

LA RUSSA: “C’È LIMITE A INDECENZA, SOLIDARIETÀ A ARIANNA E FRANCESCO”

“C’è un limite a tutto, anche all’indecenza. Quella pubblicata dal Fatto Quotidiano non è una vignetta divertente, non è satira, è solo spazzatura dalla quale tutti dovrebbero prendere le distanze. Solidarietà sincera ad Arianna e Francesco Lollobrigida”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

BOSCHI: “NON CONDIVIDO LOLLOBRIGIDA MA VIGNETTA DISGUSTOSA”

“Non condivido una parola di ciò che ha detto Lollobrigida ma questa vignetta del Fatto Quotidiano è disgustosa. È il solito vergognoso stile del giornale di Travaglio che aggredisce le persone e le famiglie“, scrive su twitter la deputata di Italia Viva.

CALENDA: “VIGNETTA FA SCHIFO, SOLIDARIETÀ A MELONI E SORELLA”

“La ‘vignetta’ del Fatto fa schifo. Né più, né meno. La satira in questo caso non c’entra proprio nulla. Si tratta di volgarità pura e semplice. La mia solidarietà e quella di Azione alla presidente del Consiglio e a sua sorella Arianna”. Cosi’ Carlo Calenda, leader di Azione.

ROSATO: “SOLIDARIETÀ A LOLLOBRIGIDA E FAMIGLIA”

“Il Fatto Quotidiano ancora una volta si distingue per il suo vergognoso stile, diffamante e aggressivo. La mia solidarietà a Francesco Lollobrigida e alla sua famiglia. La vignetta per evidenti motivi non la pubblico nemmeno…”. Lo scrive in un twitter di solidarietà il deputato di Azione – Italia Viva Ettore Rosato.

SERRACCHIANI: “SU ARIANNA MELONI VIGNETTA SESSISTA E OFFENSIVA”

“Sessista e offensiva. Ecco cos’è la vignetta del Fatto. C’è poco da dire. Ad Arianna Meloni e alla sua famiglia la mia solidarietà”. Così Debora Serracchiani, deputata, responsabile Giustizia del Pd.

GELMINI: “DA VIGNETTA VIOLENZA INSOPPORTABILE”

“Si possono condividere o non condividere le parole del ministro Lollobrigida e manifestare un legittimo e radicale dissenso, ma coinvolgere la famiglia di un politico è un atto di violenza insopportabile, anche se arriva sotto forma di sedicente satira. La vignetta de Il Fatto è ributtante: solidarietà a Francesco Lollobrigida e alla sua famiglia”. Così Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.

RAMPELLI: “VIGNETTA ORRORE DA DENUNCIA ALL’ODG”

“Tra le mille infrazioni alle leggi di cui si macchia questa volgare vignetta, ce n’è una che per moralisti legalitari come il Fatto e Travaglio dovrebbe valere il doppio. Quello al codice deontologico. Cioè all’etica professionale. Mi auguro che oltre alle querele del caso, ci sia un’utile segnalazione all’ordine dei giornalisti vista la quantità di violazioni commesse con questa becerata.

Ad Arianna e Francesco, ma anche al presidente Giorgia Meloni – obiettivo ultimo di questa aggressione sguaiata – l’abbraccio solidale, più forte che mai”. È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

RONZULLI: “VIGNETTA SUPERA LIMITE DECENZA”

“A tutto c’è un limite. Il sacrosanto diritto alla satira non vuol dire offendere, superare il limite della decenza, attaccare e violare ogni parvenza di rispetto verso una donna, solo perché sorella della presidente del Consiglio. In questo caso non manca solo il buongusto, la vignetta del Fatto Quotidiano è spregevole, è spazzatura. A nome mio e del gruppo dei senatori di Forza Italia, esprimo la mia più totale solidarietà ad Arianna Meloni, offesa gravemente e trascinata, suo malgrado, in una vicenda che avrebbe dovuto restare esclusivamente nell’ambito politico”. Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli.

LUPI: “SOLIDARIETÀ A LOLLOBRIGIDA, VIGNETTA DISGUSTOSA”

“La vignetta del Fatto Quotidiano è disgustosa e volgare, offende non solo Arianna e Francesco Lollobrigida, ma tutte le persone che credono nella politica come confronto sui temi e come servizio al Paese. Questa vignetta è solo l’ultimo caso di una degenerazione del dibattito pubblico, sempre più centrato sugli attacchi personali, incapace di affrontare i progetti reali. Stiamo attenti, tutti, perché questa deriva allontana sempre di più i cittadini dalla politica e dall’impegno pubblico. Ci piacerebbe ora che quella sinistra, sempre così solerte nel puntare il dito contro chi, magari in buona fede, esprime concetti giusti con parole sbagliate, difendesse Francesco ed Arianna e fosse capace di indignarsi anche quando la volgarità si rivolge contro il centrodestra”. Lo afferma il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi.