Antonio Cornacchia in libreria con “Giustizia non fatta”

Ci sono “verità dicibili”, perché ‘concordate’ e “verità indicibili” perché non emerse o che non si vogliono rendere note: le racconta Antonio Cornacchia nel suo libro

Si dice che la storia ci dovrebbe far capire il passato, individuare il presente e intuire il futuro. In questo volume il generale Cornacchia racconta gli aneddoti, gli episodi, le vicende degli anni di Piombo in Italia, quelli che lui ha vissuto e di cui è stato attivo protagonista. Tra gli omicidi di Pasolini, Moro e Pecorelli e racconti di cronaca che non mistifica né abbellisce, ma di cui racconta la verità. Il dietro le quinte cercando di scandagliare l’intricato e tortuoso labirinto dei fatti.

L’autore

Antonio Federico Cornacchia, generale nell’Arma dei Carabinieri, è nato nel 1931. Dopo la laurea in giurisprudenza ha comandato il Nucleo Investigativo CC di Roma, quale comandante della I^ Sezione e poi del Nucleo Investigativo stesso. Impegnato nella lotta contro il terrorismo si è occupato del caso Moro, fino alla macabra scoperta del cadavere in via Caetani, del delitto del Circeo, del caso Pasolini, della banda della Magliana, e dell’omicidio Pecorelli. A seguito di continue minacce di morte, fu assegnato al Servizio Segreto Militare SISMI, con il nome in codice di Airone 1.